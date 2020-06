Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Yên Thành với tầm nhìn chiến lược mới

Phóng viên báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành về quá trình xây dựng nông thôn mới và những kế hoạch tiếp theo của huyện trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng: Yên Thành là huyện có diện tích lớn, với 39 xã, thị trấn; dân số đứng thứ 3 toàn tỉnh với gần 30 vạn dân nhưng 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thành đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật. Sau những nỗ lực phấn đấu không ngừng trong nhiều năm qua, việc được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Yên Thành có nền kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách hàng năm đạt trên 380 tỷ đồng. Có hơn 15.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, hàng năm gửi về trên 200 triệu USD, góp phần nâng cao thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,92%; 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 43 triệu đồng/năm.Tổng nguồn vốn của huyện Yên Thành huy động xây dựng NTM qua 10 năm gần 5,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 242 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 348 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 277 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 1,3 nghìn tỷ đồng… Đặc biệt, huyện Yên Thành đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình thiết yếu. Rõ nét nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn ở Yên Thành được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo động lực quan trọng để đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đến thời điểm này, huyện Yên Thành đã có 38/38 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Yên Thành đạt chuẩn văn minh đô thị. Yên Thành cũng đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh, trật tự xã hội.

P.V: Hướng tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, thời gian tới Yên Thành sẽ đưa ra những kế hoạch gì để thực hiện mục tiêu đề ra, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng: Từ những thành quả đã đạt được, UBND huyện Yên Thành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được một cách thực chất, bền vững; đồng thời tập trung chỉ đạo hướng tới xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Với việc xây dựng Yên Thành trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, mục tiêu đến năm 2025, Yên Thành phấn đấu 50 - 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục xây dựng, nâng cấp các tuyến đường. Phấn đấu đến năm 2025, đường trục thôn, xóm, ngõ xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%. Các tuyến đường đều được trồng hoa, xây xanh, bóng điện thắp sáng đạt 50%. Đường trục chính nội đồng có tỷ lệ cứng hóa đạt trên 90%.

Làm giao thông nội đồng ở Tăng Thành. Ảnh: Hồ Các

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (dự án JICA) do Nhật Bản tài trợ, dự án WB8, chương trình biến đổi khí hậu. Đến năm 2025, phấn đấu 40 - 50% kênh mương được kiên cố hóa; 100% hồ đập được nâng cấp, đảm bảo an toàn.

Đầu tư xây dựng, nâng cấp các phòng học, phòng chức năng đảm bảo giữ vững các trường đã đạt chuẩn, đồng thời nâng cao số trường đạt chuẩn trên địa bàn huyện đạt 95% vào năm 2025. Thực hiện xã hội hóa đầu tư các công trình cấp nước sạch, chợ nông thôn, công trình thu gom, xử lý rác thải và một số công trình công ích khác, nhất là đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.



Để thực hiện mục tiêu trên, huyện Yên Thành sẽ triển khai cập nhật, bổ sung quy hoạch phát triển huyện và các xã để theo kịp với tình hình mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính hiệu quả, minh bạch trong điều hành, quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là coi trọng thu hút, sử dụng nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp. Huyện Yên Thành còn quan tâm, gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa tại các địa phương.