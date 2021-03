Tái diễn vấn nạn bẻ gương, cạy logo xe ô tô ở TP. Vinh

Anh Hồ Giáp, trú tại TP Vinh chia sẻ: Đêm 22/3, anh đậu xe ô tô bán tải Ford Ranger BKS 37C - 352.44 trên đường Phạm Đình Toái, đoạn cạnh chung cư Handico 30, thuộc địa phận xã Nghi Phú (TP Vinh) thì bị kẻ gian cạy mất logo tích hợp camera điều hướng. Theo anh Giáp, khi vào hãng để thay thế thì được báo giá số tiền là 5,5 triệu đồng.

Cũng tại khu vực này, một chiếc xe bán tải khác BKS 299.XX cũng chịu chung số phận khi bị kẻ gian cạy mất logo xe và một chiếc xe Lexus RX350 cũng bị kẻ gian bẻ gương chiếu hậu. Ngoài ra, trong tối 23/3, trên đường Phùng Chí Kiên, thuộc phường Hà Huy Tập, xe bán tải Ford Ranger BKS 37C - 164.16 cũng bị kẻ gian cạy mất logo.

Xế hộp Lexus RX350 bị bẻ gương trong đêm. Ảnh: Hà Thư

Trước đó, vào tháng 12/2014, Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ Hồ Tiến Bảo (22 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi), Chu Ngọc Hùng (22 tuổi), Hoàng Ngọc Nam (22 tuổi) đều trú tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An) và Bùi Văn Thắng (22 tuổi), trú tại huyện Anh Sơn.

Trong khoảng thời gian 9/2013 - 12/2014, các đối tượng này đã cùng nhau lập nhóm thực hiện 45 vụ bẻ trộm gương xe ô tô trên địa bàn thành phố Vinh, sau đó đem ra Hà Nội tiêu thụ với tổng số tiền trị giá hơn 700 triệu đồng.

Nhiều xe ô tô bị cạy, lấy mất logo khi đậu trên đường Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú (TP Vinh). Ảnh: Hà Thư

Mới đây nhất, Công an TP. Vinh, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Xuân Kỳ (27 tuổi) trú ở xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương về tội Trộm cắp tài sản. Trong tháng 10/2020, Kỳ đã 6 lần gây án, tháo trộm 15 bánh xe ô tô các loại, trị giá hơn 100 triệu đồng trên địa bàn TP Vinh, sau đó đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.