Tải mẫu đơn ly hôn viết tay mới nhất 2025

Căn cứ theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì hiện nay việc ly hơn được chia thành hai trường hợp:

(1) Thuận tình ly hôn

(2) Ly hôn theo yêu cầu của một bên hay còn gọi là đơn phương ly hôn

Hiện nay, vẫn chưa có mẫu đơn ly hôn cụ thể tuy nhiên nhìn chung các mẫu đơn ly hôn viết tay thường phải đáp ứng các nội dung:

- Ngày, tháng, năm làm đơn

- Tên Tòa án nhận đơn

- Về phần thông tin chung: Ghi chính xác thông tin của 02 vợ chồng khớp với sổ hộ khẩu hoặc khớp với chứng minh nhân dân.

- Về quan hệ hôn nhân, trình bày chính xác toàn bộ thời gian, quá trình chung sống giữa hai vợ chồng, lý do dẫn đến ly hôn? (Do ngoại tình/cờ bạc/bạo hành gia đình hay do bất đồng quan điểm, cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo….?), mâu thuẫn phát sinh do đâu, 02 vợ chồng đã ly thân hay chưa, thời gian sống ly thân là từ bao giờ đến bao giờ, đã bao giờ được hòa giải chưa?...

- Về con cái: Nếu đã có con chung ghi đầy đủ thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu chưa có con chung ghi: Chưa có.

Nếu 02 vợ chồng đã thỏa thuận được việc nuôi con thì ghi nội dung thỏa thuận.

Nếu không thỏa thuận được việc nuôi con thì ghi: Hai bên không thỏa thuận được quyền nuôi con, đề nghị Tòa án căn cứ theo các quy định pháp lý hiện hành và phân chia quyền nuôi con và cấp dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

- Về tài sản: Nếu có tài sản chung và yêu cầu Tòa án phân chia thì liệt kê toàn bộ thông tin về tài sản, trị giá thực tế, đề nghị phân chia. Nếu không có tài sản chung ghi: Không có. Nếu không yêu cầu Tòa án phân chia thì ghi 02 bên tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án phân chia.

- Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ… và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi: Không có… Nếu có nợ chung nhưng không cần phân chia thì ghi: Nợ chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu Tòa án phân chia...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……….., ngày ….. tháng …. năm ……… ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….……….. Tên tôi là: ………………………… Sinh năm: ………………………………… CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……… … cấp ngày……tại………………….. Địa chỉ:..................................................................... Số điện thoại: ……………(nếu có); số fax: ……….……….(nếu có) Địa chỉ thư điện tử: ………........................ (nếu có) Yêu cầu Tòa án nhân dân ........ giải quyết ly hôn với các nội dung sau đây: 1. Quan hệ hôn nhân:................................................................ 2. Về con chung....................................................................... 3 – Về tài sản : ......................................................................... 4 –Về công nợ: ........................................................................ Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn xin ly hôn gồm: 1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực) 2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực) 3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực) 4. Đăng ký kết hôn 5. Một số giấy tờ khác có liên quan Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không có ý kiến gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định. Tôi xin trân trọng cảm ơn! NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu đơn ly hôn viết tay (Tải về)

Tuy nhiên, hiện nay để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự pháp luật quy định về các loại biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Do đó, khi viết tay đơn ly hôn để đảm bảo Tòa án không trả lại đơn thì cần dựa vào nội dung tại các biểu mẫu được ban hành, cụ thể:

Mẫu đơn ly hôn viết tay trường hợp thuận tình ly hôn

Để mẫu đơn ly hôn viết tay trường hợp thuận tình ly hôn được chuẩn xác cần dựa trên mẫu đơn số 01-VDS (Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự) được ban hành kèm theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP.

Tải về: Mẫu số 01-VDS

Mẫu đơn ly hôn viết tay trường hợp đơn phương ly hôn

Để mẫu đơn ly hôn viết tay trường hợp đơn phương ly hôn được chuẩn xác cần dựa trên mẫu đơn số 23-DS (Đơn khởi kiện) được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

Tải về: Mẫu số 23-DS

Ai là người có nghĩa vụ nộp tiền lệ phí khi thuận tình ly hôn?

Theo Điều 149 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ chịu lệ phí như sau:

Nghĩa vụ chịu lệ phí

1. Nghĩa vụ chịu lệ phí được xác định tùy theo từng loại việc dân sự cụ thể và do luật quy định.

2. Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn thì vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc chịu lệ phí, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu lệ phí theo quy định của pháp luật.

Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được người có nghĩa vụ chịu lệ phí thì mỗi người phải chịu một nửa lệ phí.

Như vậy, đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thì hai vợ, chồng bạn có thể thỏa thuận với nhau về việc chịu lệ phí. Nếu không thỏa thuận được thì mỗi người sẽ chịu một nửa lệ phí.

Căn cứ theo quy định hiện hành tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 thì lệ phí khi thuận tình ly hôn hiện nay như sau:

Lệ phí sơ thẩm là 300.000 đồng.

Lệ phí phúc thẩm là 300.000 đồng.