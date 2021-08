Tai nạn giao thông khiến 1 chiến sĩ công an Quỳnh Lưu tử vong

(Baonghean.vn) - Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Chiến thuộc Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và hiện đang làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Quỳnh Văn.