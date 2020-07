Tai nạn giao thông ở Nghệ An chưa giảm như kỳ vọng

Chiều 2/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số báo cáo trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tỷ lệ giảm các tiêu chí tai nạn giao thông còn thấp

Thẩm tra báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, bên cạnh cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo do Ban ATGT tỉnh trình bày, các thành viên Ban Pháp chế cũng đặt ra nhiều băn khoăn liên quan đến tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.



Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung cho rằng, theo báo cáo, 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 96 vụ TNGT, làm chết 69 người, bị thương 61 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ TNGT chỉ giảm 5,88%; số người bị chết và người bị thương giảm 8,95%.

Như vậy việc giảm TNGT trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm chưa đạt chỉ tiêu giảm TNGT mà Ban ATGT quốc gia đề ra từ 5% đến 10% ở tiêu chí số người chết.

Mặt khác, mức giảm TNGT trên địa bàn so với bình quân chung trong cả nước còn thấp (cả nước giảm 20% TNGT so với cùng kỳ năm 2019). Vì vậy cần làm rõ nguyên nhân để nhằm đưa ra giải pháp, biện pháp tích cực cho 6 tháng cuối năm 2020.

Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung đặt ra băn khoăn về việc giảm TNGT trên địa bàn tỉnh còn thấp hơn bình quân chung cả nước. Ảnh: Mai Hoa Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đặt ra băn khoăn, thời điểm 6 tháng đầu năm cùng với việc triển khai Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với việc thực hiện chủ trương cách ly xã hội, nhưng TNGT trên địa bàn tỉnh chưa có sự giảm sâu; số vụ TNGT gia tăng cao ở một số tuyến như quốc lộ 1A, quốc lộ 7A, quốc lộ 48.



Một số đại biểu cũng quan tâm đến hiệu quả thực hiện lắp camera để xử phạt “nguội” và lắp camera hành trình để giám sát các phương tiện tham gia giao thông…

Cần làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp hiệu quả

Giải trình về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đức An chia sẻ, Nghệ An là tỉnh có hệ thống giao thông lớn và phức tạp, với khoảng 2.000 km tuyến quốc lộ, chiếm gần 10% tuyến quốc lộ trong cả nước và gần 2.000 km tỉnh lộ, cùng với số lượng lớn đường huyện, liên xã. Và qua đánh giá tình hình TNGT 6 tháng đầu năm trong cả nước, Nghệ An đứng thứ 28/63 tỉnh, thành trong cả nước về TNGT.

Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đức An giải trình làm rõ nhiều vấn đề được Ban Pháp chế HĐND tỉnh đặt ra. Ảnh: Mai Hoa Về nguyên nhân tình hình TNGT không giảm theo đúng kỳ vọng, Phó Giám đốc Sở GTVT cho rằng, thời gian 2 tháng thực hiện giãn cách và cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19, mặc dù xe khách ngừng hoạt động, nhưng xe vận tải hàng hóa vẫn duy trì. Mặt khác tâm lý chủ quan của người tham gia giao thông khi không có lực lượng chức năng kiểm soát và xử lý nên phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia khi tham gia giao thông. Bởi vậy, các vụ TNGT diễn ra trên địa bàn cơ bản là những vụ tai nạn nặng. Công an huyện Tân Kỳ kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ảnh: Mai Hoa Kết luận nội dung này, bên cạnh đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển khai các giải pháp, biện pháp kìm giữ TNGT trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng cũng đề nghị Ban ATGT cần tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai quyết liệt hơn để khắc phục các nguyên nhân và kìm giữ TNGT cả đường bộ, đường sắt, đường thủy. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP, gắn với xử lý vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng ma túy… Quan tâm chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra và xử lý vi phạm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng phát biểu tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa UBND tỉnh cũng cần tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND về một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt và hè phố giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất HĐND tỉnh các giải pháp trong giai đoạn tiếp theo…

Cũng trong chiều nay, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; thẩm tra dự thảo nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.