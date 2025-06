Pháp luật Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách trên Quốc lộ 1A, nhiều người bị thương Rạng sáng 7/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến tránh thành phố Huế (thuộc Quốc lộ 1A), liên quan đến 3 xe khách, khiến nhiều người bị thương. Trong đó có 2 xe khách Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, cả 3 xe khách đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc, gồm xe mang biển số 43B-019.53 do tài xế Phạm Thái Sơn (SN 1993, trú tại Minh Hóa, Quảng Bình) điều khiển; xe 37H-148.81 do Bùi Hùng Mạnh (SN 1985) và xe 37H-149.08 do Nguyễn Đình Toàn (SN 1989) điều khiển - cả hai cùng trú tại Nghệ An.

Khi đến đoạn tuyến đường tránh nói trên, xe khách 43B-019.53 bất ngờ tông vào đuôi xe 37H-148.81, gây ra chuỗi va chạm liên hoàn với xe còn lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSCC

Thời điểm xảy ra tai nạn, tổng cộng có 108 người đang có mặt trên cả 3 xe: 40 người trên xe 37H-148.81, 28 người trên xe 37H-149.08 và 40 người trên xe 43B-019.53.

Vụ va chạm khiến phụ xe 43B-019.53 cùng 4 hành khách bị thương nặng. Ngoài ra, 4 hành khách trên xe 37H-148.81 cũng bị chấn thương. Cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng nặng. Nhiều hành khách hoảng loạn, phải rời khỏi xe và ngồi dọc vệ đường trong khi chờ lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.