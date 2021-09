Tại sao Diễn Châu được đông đảo 'cá mập' bất động sản nhắm đến?

Điểm sáng phát triển kinh tế và du lịch

“Vị trí địa lý đang mở ra những cơ hội lớn cho Diễn Châu tăng tốc phát triển, đột phá về kinh tế biển và dịch vụ du lịch…” là phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ 31, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đánh giá bình quân GDP đầu người hàng năm tại Nghệ An, Diễn Châu là một trong những huyện có tỷ lệ kinh tế phát triển nhất khu vực Bắc Trung Bộ - miền Trung. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 10,16%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 53,7 triệu đồng, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2015. Năm 2019, tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện Diễn Châu chiếm gần 50% tổng mức đầu tư của cả tỉnh Nghệ An với tổng cả tỉnh là hơn 22.000 tỷ đồng, trở thành điểm sáng mới thu hút dòng vốn đầu tư phát triển công nghiệp, kinh tế dịch vụ tại thị trường Nghệ An.

Kinh tế huyện Diễn Châu đang chuyển dịch đúng hướng theo hướng phát triển dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Ảnh tư liệu

Về du lịch, Diễn Châu được ví như “viên ngọc” của du lịch Nghệ An. Từ lâu huyện đã nổi tiếng với các địa danh du lịch biển như: Cửa Hiền, bãi biển Diễn Thành, Hòn Câu Diễn Hải. Biển Diễn Châu giàu hải sản, thềm lục địa bằng phẳng, có bãi tắm và những khu nghỉ mát thư thái. Trong đó, biển Diễn Thành thuộc loại đất tốt trong khu vực miền Trung, là một trong những bãi biển đang được đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ tiện ích, các hoạt động vui chơi giải trí biển đẳng cấp rộng 110ha, hứa hẹn sớm trở thành điểm đến du lịch biển mới trong thời gian tới tại các vùng du lịch biển miền Trung.

Biển Diễn Thành với vẻ đẹp thơ mộng làm nức lòng du khách. Ảnh tư liệu CTV Không chỉ nhiều cảnh quan đẹp, thiên nhiên còn ban tặng cho Diễn Châu khí hậu biển mát lành. Vị trí địa lý và điều kiện thiên nhiên thuận lợi nên Diễn Châu quanh năm nhiều nắng, độ ẩm không khí cao (trên 80%), khí hậu mát mẻ (nhiệt độ bình quân năm từ 22-25oC), tạo tiền đề để thúc đẩy du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, với chiều dài bờ biển dài nhất tỉnh (25km), diện tích vùng ven biển hơn 123km2, kinh tế biển và du lịch dịch vụ đang được khai thác triệt để để trở thành thế mạnh riêng của huyện. Ngoài thế mạnh về du lịch biển những năm gần đây Diễn Châu còn tập trung thu hút đầu tư vào các khu sinh thái ở các xã vùng núi như khu du lịch sinh thái Mường Thanh tại xã Diễn Lâm với quy mô hơn 100 ha, ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài huyện, với lượng khách hàng năm gần 15 nghìn lượt người.

Diễn Châu có nhiều thế mạnh phát triển du lịch sinh thái Khách sạn Mường Thanh Diễn Lâm. Ảnh tư liệu CTV

Bên cạnh các điểm du lịch vui chơi giải trí, huyện Diễn Châu còn chú trọng kêu gọi đầu tư phát triển các điểm du lịch tâm linh như Đền Cuông, Chùa Cổ Am. Hiện nay, Diễn Châu đang tiếp tục có nhiều chính sách kêu gọi nhà đầu tư tiếp tục nâng cấp và xây dựng khu du lịch Cửa Hiền, Đền Cuông, khu sinh thái Hồ Xuân Dương…

Hệ thống giao thông kết nối hoàn hảo

Không phải ngẫu nhiên khi Diễn Châu hội tụ được đông đảo “cá mập” bất động sản với hàng loạt dự án đẳng cấp trên hàng trăm nghìn ha. Theo ông Lưu Thanh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Saco (Sacoland): “Diễn Châu nổi bật so với các địa phương khác nhờ sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông vô cùng đặc biệt, có thể nói tiệm cận đến sự hoàn hảo khi tất cả các tuyến đường giao thông trọng điểm quốc gia từ đường bộ, đường sắt, đường biển đều chạy qua nơi này”.