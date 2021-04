Tại sao lợn nái hay mắc dịch tả châu Phi?

Bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tái bùng phát mạnh ở nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An, do vậy, số lượng lợn buộc phải tiêu hủy do nhiễm dịch ngày càng nhiều hơn. Có một thực tế khiến người chăn nuôi thiệt hại lớn đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi đó là phần lớn số hộ có dịch đều xuất phát từ lợn nái.

Người chăn nuôi thiệt hại nặng nề khi lợn nái là nguồn thu nhập chính của gia đình bị nhiễm dịch. Ảnh: Xuân Hoàng Gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn ở xóm 8, xã Diễn Thái (Diễn Châu) vừa có con lợn nái đang mang thai gần đến ngày đẻ thì bị chết do nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, cho biết năm 2019, đàn lợn của gia đình nuôi tại hệ thống chuồng trại này bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đầu năm 2020, gia đình tái chăn nuôi bằng 1 con lợn nái vì mong số lượng lợn giống đẻ ra, một phần bán ra thị trường, một phần để lại nuôi lợn thịt. "Lợn nái hàng năm thường không được tiêm phòng chu đáo bởi vào kỳ tiêm phòng vắc-xin hàng năm của địa phương lại hay rơi vào giai đoạn lợn đang mang thai, nên gia đình không tiêm, vì sợ lợn sẩy thai. Có lẽ vì nguyên nhân đó nên con lợn nái dễ nhiễm bệnh" - bà Nhàn cho hay.