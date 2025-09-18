Quốc tế Tại sao NATO tiến hành Chiến dịch Người bảo vệ phương Đông sát biên giới Nga NATO công bố chi tiết về Chiến dịch Eastern Sentry của NATO, sẽ diễn ra gần biên giới với Nga.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Anh. Ảnh: Getty

Theo RT ngày 18/9, NATO đã công bố chi tiết về Chiến dịch Eastern Sentry (Người bảo vệ phía Đông), diễn ra gần biên giới Nga. Theo Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, nhiệm vụ này ban đầu sẽ tăng cường hệ thống phòng không của Ba Lan, sau đó mở rộng ra toàn bộ biên giới phía đông của Phần Lan và Na Uy.

"Tuần trước, các cuộc tham vấn đã được tổ chức về Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sau đó Chiến dịch Eastern Sentry đã được triển khai, mục tiêu ban đầu là tăng cường phòng không của Ba Lan, và sau đó là toàn bộ biên giới phía đông của Phần Lan và Na Uy" - RIA Novosti trích lời tổng thống Phần Lan phát biểu.

Về phía Anh, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố London sẽ đóng góp máy bay chiến đấu Typhoon cho sứ mệnh cuộc tập trận của NATO, lực lượng sẽ thực hiện các nhiệm vụ phòng không trên Ba Lan để "chống lại các mối đe dọa trên không, bao gồm cả máy bay không người lái". Bộ này giải thích rằng máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia sẽ tham gia cùng lực lượng đồng minh, bao gồm cả lực lượng từ Đan Mạch, Pháp và Đức, để tăng cường phòng thủ cho NATO và ngăn chặn sườn phía đông của liên minh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết: "Những máy bay chiến đấu này không chỉ để phô trương sức mạnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi xâm lược, giữ an toàn cho không phận NATO và bảo vệ an ninh quốc gia của đất nước chúng tôi và các đồng minh".

Theo Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, Alexus Grinkevich, Chiến dịch Eastern Sentry sẽ được tiến hành dọc theo toàn bộ sườn phía đông của liên minh - từ Viễn Bắc đến Biển Đen và Địa Trung Hải.

Trước đó, sau khi không phận Ba Lan bị xâm phạm bởi máy bay không người lái mà Warsaw mô tả là “của Nga”, NATO đã công bố sáng kiến ​​"Vệ binh phía Đông" nhằm "tăng cường phòng thủ ở sườn phía Đông" - cả trên bộ lẫn trên không. Theo Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, sáng kiến ​​này bao gồm các công nghệ chống máy bay không người lái.

Vào ngày 13/9, chính quyền Ba Lan đã xác nhận việc khởi động Chiến dịch Eastern Sentry của NATO. Một ngày sau đó, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký sắc lệnh cho phép quân đội nước ngoài của NATO hiện diện "với tư cách là lực lượng tăng cường" trên lãnh thổ Ba Lan như một phần của chiến dịch của liên minh. Theo Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, "sắc lệnh của tổng thống được bảo mật".

Moskva đã phản ứng trước tin tức về Chiến dịch của NATO. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev lưu ý rằng ông chỉ "thấy buồn cười" với sáng kiến ​​này. Ông Medvedev viết trên kênh Telegram của mình rằng: "Có vẻ như đây là tất cả những gì còn lại của 'liên minh tự nguyện”.

Theo các chuyên gia, Chiến dịch Eastern Sentry của NATO theo đuổi mục tiêu tâm lý và thông tin hơn là mục tiêu phòng thủ.

Alexei Mukhin, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin Chính trị của Nga chia sẻ nhận định với RT: Xét về mặt chính trị, đây là một yếu tố then chốt trong việc tạo ra cả bầu không khí lo lắng ở Tây Âu. Mục tiêu là kích động người dân châu Âu đến mức họ sẽ bình tĩnh chia sẻ tiền tiết kiệm của mình để bổ sung vào quỹ tái vũ trang của các nước EU và NATO. Lý do biện minh cho hành vi được cho là hung hăng của Nga".

Ông cũng lưu ý đến thực tế rằng, như một phần của Chiến dịch Eastern Sentry, ngoài việc chuyển máy bay đến châu Âu gần biên giới Nga hơn, còn có cuộc thảo luận về việc bổ sung quân nhân từ các quốc gia liên minh khác vào cơ sở hạ tầng quân sự của NATO tại Ba Lan.