Tại sao nhiều lời khuyên nên mua ô tô cỡ nhỏ?

Ưu điểm xe ôtô cỡ nhỏ về tối ưu chi phí vận hành, chi phí sở hữu đến thiết kế ngoại hình, trang bị đầy đủ tính năng an toàn, những chiếc ôtô nhỏ mới hiện nay đang chiếm được nhiều cảm tình của phần đông khách hàng.

Thiết kế lý tưởng cho di chuyển trong đô thị

Di chuyển linh hoạt trong đô thị chính là một trong những ưu điểm xe ôtô cỡ nhỏ. Thiết kế nhỏ gọn của ôtô sẽ giúp người điều khiển dễ dàng xoay sở trong tình trạng giao thông đông đúc tại các đô thị lớn hay di chuyển qua những ngõ hẻm dày đặc ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc đỗ xe cũng trở nên đơn giản vì ôtô cỡ nhỏ cần ít không gian hơn và di chuyển dễ dàng trong không gian của bãi đỗ.

Phí sở hữu xe hợp lý

Một trong những lý do chọn xe ôtô cỡ nhỏ là phí sở hữu xe hợp lý, tiết kiệm hơn nhiều so với xe cỡ trung và cỡ lớn, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều khách hàng. Điều này giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe hơn. Xe ôtô cỡ nhỏ thường có giá khoảng 300 - 600 triệu đồng. Trong khi đó, ôtô cỡ trung có giá cao hơn gấp 3 lần với dao động từ 900 - 1,4 tỉ đồng.

Chi phí vận hành và bảo trì tối ưu

Khi sử dụng một chiếc ôtô cỡ nhỏ, đặc biệt là ôtô điện thì chi phí vận hành sẽ thấp hơn nhiều. Chi phí vận hành này bao gồm chi phí "nuôi" xe, phí dịch vụ và phí bảo hiểm.

Cụ thể, ôtô cỡ nhỏ có chi phí xăng dầu/sạc điện thấp nhất (do động cơ nhỏ hơn) và chi phí bảo dưỡng thấp hơn. Cụ thể, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,5 - 6,5 lít/100km, phí bảo dưỡng cấp 1 dưới 1 triệu đồng và bảo dưỡng tổng thể cấp 2 từ 3 - 4,5 triệu đồng.

Như vậy, chi phí vận hành ôtô cỡ nhỏ sẽ dao động khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng (tương ứng 40 - 50 triệu đồng mỗi năm). Trong khi đó, chi phí vận hành ô tô cỡ trung dao động khoảng 7 - 9 triệu đồng/tháng (tương ứng 80 - 100 triệu đồng mỗi năm).

Sử dụng ôtô cỡ nhỏ, chủ xe cũng tiết kiệm hơn về chi phí dịch vụ. Bởi vì xe cỡ nhỏ thường có kích thước gọn nhẹ và các diện tích giới hạn hơn, nên khi sử dụng dịch vụ đều có chi phí thấp hơn so với các loại xe khác. Bên cạnh đó, phí bảo hiểm của xe cỡ nhỏ cũng thấp hơn, vì bảo hiểm thường được định giá theo động cơ.

Tiết kiệm nhiên liệu

Tiết kiệm nhiên liệu là một trong những ưu điểm xe ôtô cỡ nhỏ. Sở hữu dung tích động cơ nhỏ nhất, ô tô cỡ nhỏ chắc chắn tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Đặc biệt với những khách hàng sử dụng ô tô làm phương tiện đi lại mỗi ngày, việc sở hữu xe cỡ nhỏ sẽ là giải pháp tối ưu nhất để tiết kiệm chi phí.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều mẫu ôtô điện cỡ nhỏ, sử dụng hoàn toàn năng lượng từ điện. Trong bối cảnh giá xăng dầu không ngừng biến động, việc sở hữu ôtô điện sẽ giúp người dùng giảm bớt nỗi lo về việc nạp nhiên liệu và tiết kiệm chi phí xăng dầu hàng tháng. Xe điện thân thiện với môi trường hơn, phù hợp cho các hoạt động di chuyển hàng ngày, đặc biệt là trong đô thị.

Linh hoạt và phản ứng nhanh hơn

Thiết kế nhỏ gọn mang lại tính động lực học cho ôtô nhờ giảm thiểu lực cản của gió, từ đó giúp xe đạt vận tốc tối đa nhanh hơn và phản ứng linh hoạt hơn. Bên cạnh đó, thiết kế nhỏ gọn cũng mang lại trọng lượng nhẹ hơn, giúp chủ xe điều khiển phương tiện dễ dàng hơn.

Đặc biệt, ôtô cỡ nhỏ có quãng đường phanh ngắn hơn so với xe cỡ lớn. Vì vậy trong các trường hợp phanh gấp, ôtô cỡ nhỏ sẽ phanh hiệu quả hơn và đảm bảo an toàn hơn so với các xe cỡ lớn. Điều này giúp khách hàng yên tâm di chuyển trong môi trường đô thị với giao thông phức tạp, đông đúc và nhiều con ngõ nhỏ.