Pháp luật

Tài xế bất chấp, phóng xe dù CSGT trên capo

PV 20/10/2025 19:01

Chiều 20/10, tại khu vực ngã tư sân bóng thuộc phường Trường Vinh (trước đây là phường Hưng Dũng cũ), xảy ra vụ việc một tài xế ô tô có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Hình ảnh ghi lại sự việc. Clip: CSCC

Theo đoạn clip được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc ô tô hiệu Mitsubishi 7 chỗ màu đen mang biển kiểm soát 37A-644.42 bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển, bất chấp việc một chiến sĩ CSGT đang nằm trên nắp capo.

2.ảnh pv
Tài xế không dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển, bất chấp việc một chiến sĩ CSGT đang nằm trên nắp capo. Ảnh cắt từ clip

Sau khi phương tiện bị buộc phải dừng lại, nam tài xế vẫn tỏ thái độ thiếu hợp tác với lực lượng chức năng. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến bức xúc và lo ngại về hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

