Pháp luật Tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nghệ An nhận án 6 năm tù Lái xe tải chở lá dong lao vào nhà dân khiến 2 người lớn và 4 đứa trẻ tử vong, tài xế Vũ Văn Hảo bị tuyên phạt 8 năm tù. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22/9, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Văn Hảo (43 tuổi, quê Nam Định), trú xã Tương Dương, Nghệ An về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo của bị cáo.

Bị cáo Vũ Văn Hảo. Ảnh: Trần Vũ

Theo hồ sơ vụ án, Hảo có giấy phép lái xe hạng C. Ngày 12/1/2025, người này lái xe tải đi từ huyện Tương Dương cũ lên Kỳ Sơn cũ để mua lá dong về bán.

Khoảng 17h cùng ngày, khi đi qua Tỉnh lộ 543D (đoạn bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (cũ)), Hảo điều khiển xe đổ dốc nhưng không vào số thấp để đảm bảo an toàn kỹ thuật. Tài xế đã để ôtô chạy ở chế độ số mo, thả phanh tay khiến xe trôi tự do, lao nhanh do đường dốc và khúc cua gấp.

Cơ quan điều tra xác định, Hảo không làm chủ được tốc độ, không xử lý kịp tình huống nên xe lấn sang phần đường ngược chiều, đâm thẳng vào nhà anh Và Bá D. (29 tuổi). Thời điểm đó, trong nhà có mẹ anh D. chị dâu và các cháu nhỏ từ 3 đến 8 tuổi.

Hậu quả, mẹ và chị dâu anh D. cùng 4 người cháu (là con của anh trai và em trai anh) tử vong tại chỗ. Nhiều tài sản trong nhà bị xe đè hư hỏng. Sau khi gây tai nạn, Hảo đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 6/2025, bị cáo khai khi phát hiện xe lao nhanh đã cố vào số và đạp phanh nhưng không hiệu quả. Thấy xe hướng về phía căn nhà bên trái đường, bị cáo định đánh lái sang phải để đâm vào vách núi song không thành công.

Bị cáo tỏ ra hối lỗi về hành vi phạm tội của mình và xin lỗi gia đình các bị hại. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù. Sau đó, Vũ Văn Hảo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đã mất, vợ một mình nuôi 4 đứa con nhỏ. Mới đây, gia đình bị cáo bị thiệt hại nặng do cơn bão số 6 gây ra.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho các bị hại 1,5 tỷ đồng. Các bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo.

HĐXX phúc thẩm sau khi xem xét những tình tiết mà bị cáo Vũ Văn Hảo đưa ra đã chấp nhận đơn kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm từ 8 năm xuống 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.