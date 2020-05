Tài xế uống rượu lái xe tải đâm vào nhà dân phải bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 45 phút, ngày 8/6/2018, tại Km 53+700m QL48 đoạn qua ngã ba Săng Lẻ, xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp), xe tải đầu kéo BKS 37C - 173.39 đang kéo theo rơ moóc BKS 3R - 015.92 của Công ty TNHH Phú An do tài xế Sầm Thanh Tú điều khiển lưu thông theo hướng thị trấn Quỳ Hợp đi Nghĩa Đàn đâm liên hoàn vào nhà 3 hộ dân gồm Trần Ngọc Lĩnh, ông Vũ Văn Minh và bà Đậu Thị Hằng. Hậu quả một số diện tích nhà và hàng hóa bị hư hỏng, xe ô tô hư hỏng, tài xế Sầm Thanh Tú bị thương.

Bị cáo Sầm Thanh Tú. Ảnh: Khánh An Do sử dụng rượu, bia, không làm chủ tay lái nên tài xế Tú đã đi sai phần đường gây thiệt hại về tài sản cho 3 hộ dân và xe ô tô bị hư hỏng xe gây thiệt hại cho Công ty TNHH Phú An. Theo quy định, phía Công ty TNHH Phú An là chủ sở hữu xe gây tai nạn nên buộc bồi thường về mặt dân sự cho 3 gia đình bị hại. Trước khi phiên tòa diễn ra, 2 hộ gồm Trần Ngọc Lĩnh và Đậu Thị Hằng đã tự thỏa thuận với Công ty TNHH Phú An nên miễn xét. Còn Công ty TNHH Phú An phải bồi thường về mặt dân sự cho hộ ông Vũ Văn Minh hơn 913 triệu đồng.



Ngày 31/7/2019, TAND huyện Quỳ Hợp xử sơ thẩm, tuyên phạt Sầm Thanh Tú 4 năm tù về tội phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX sơ thẩm buộc Tú phải bồi thường cho Công ty Phú An hơn 685 triệu đồng và hoàn trả cho Công ty Phú An hơn 420 triệu đồng. Buộc Công ty Phú An bồi thường thiệt hại cho vợ chồng ông Minh, bà Anh số tiền 920 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tú không đưa ra được tình tiết mới để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Khánh An Sau đó, Tú kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị giảm tiền bồi thường. Phía Công ty Phú An kháng cáo giảm tiền bồi thường. Gia đình bị hại không có đơn kháng cáo.



Tại phiên tòa phúc thẩm, Tú không đưa ra được tình tiết mới để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm tuyên bác đơn kháng cáo của bị cáo Tú, chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty Phú An; phạt y án Tú 4 năm tù về tội phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Về dân sự, HĐXX phúc thẩm buộc Công ty Phú An phải bồi thường thiệt hại cho vợ chồng ông Minh, bà Anh số tiền 876 triệu đồng, được khấu trừ 20 triệu đồng đã bồi thường, số tiền còn lại phải bồi thường hơn 856 triệu đồng.

Buộc Tú phải bồi thường thiệt hại cho Công ty Phú An số tiền hơn 685 triệu đồng và hoàn trả cho công ty hơn 420 triệu đồng (số tiền này Công ty đã chi trả bồi thường cho gia đình ông Lĩnh, bà Hằng), tổng Tú phải bồi thường và hoàn trả cho công ty là hơn 1,1 tỷ đồng.