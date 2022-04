Talk show 'Cửa Lò - Tinh hoa của biển' mở đầu cho lễ hội du lịch Cửa Lò

Chiều nay, 7/4 tại TX.Cửa Lò, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An phối hợp với UBND TX.Cửa Lò, TikTok Việt Nam đã tổ chức chương trình Talk show "Cửa Lò - Tinh hoa của biển". Ngoài đại diện của các đơn vị tổ chức, chương trình còn có sự tham gia của Á hậu Thụy Vân trong vai trò là người dẫn chương trình và Blogger du lịch nổi tiếng Ngọc Nhi.

Chương trình được thực hiện với mục đích tăng cường liên kết và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Nghệ An với các giá trị văn hóa đặc sắc; những tiềm năng, các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực phong phú, đa dạng cùng các sản phẩm nông sản và đặc sản địa phương đến với nhân dân, du khách trong cả nước.

Đây cũng là hoạt động mở đầu cho Tuần lễ quảng bá du lịch biển và đặc sản Nghệ An năm 2022. Đồng thời là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022. Talk show "Cửa Lò - Tinh hoa của biển" đã được Livestream trên fanpage VTV24 của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số khác.

Các đại biểu tham gia tọa đàm với chủ đề "Cửa Lò - Tinh hoa của biển". Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cho rằng: đây là một sự kiện rất có ý nghĩa, không chỉ là sự khởi đầu một mùa du lịch an toàn - thân thiện - hiệu quả, thích ứng trong điều kiện bình thường mới, mà chính là nhằm tăng cường liên kết và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Nghệ An với những giá trị văn hóa đặc sắc; sự đa dạng về các sản phẩm du lịch hấp dẫn, những sản vật đặc sản tiêu biểu của địa phương đến với nhân dân, du khách trong cả nước, làm sâu sắc hơn những sự khác biệt của giá trị văn hóa, du lịch Nghệ An.