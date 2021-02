Tạm giam 16 đối tượng chém người gây náo loạn trên Quốc lộ

Ngày 20/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 16 đối tượng liên quan đến vụ nhóm người ở Bình Dương bị trên Quốc lộ 91 để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.



Theo kết quả điều tra, khoảng 10 giờ ngày 4/12/2020, Chung Minh Chiến (SN1988; ngụ huyện Thoại Sơn) thuê xe ô tô 16 để Bùi Quốc Quân (SN 1989; ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển chở mình cùng nhóm bạn gồm 10 người đi về nhà Chiến ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn để chơi và dự đám cưới của bạn tên Võ Văn Cường.