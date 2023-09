Tạm giam thanh niên nhận tiền chuyển nhầm nhưng không trả lại

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Bà V.T.H đã nhiều lần liên lạc với Trương Đức Thanh để xin nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, đồng thời, trình báo công an. Công an yêu cầu Thanh trả lại toàn bộ số tiền nhưng đối tượng không chấp hành.

Chiều 13/9, Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Đức Thanh (SN 1996, ở thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Trước đó, ngày 24/7/2023, bà V.T.H. (SN 1973, ở xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng) dùng điện thoại di động thực hiện việc chuyển khoản cho bạn hàng số tiền 389,2 triệu đồng, nhưng lại chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Bà V.T.H đã đến ngân hàng nhờ tra soát thông tin và biết được đã chuyển nhầm sang tài khoản của Trương Đức Thanh.

Đối tượng Trương Đức Thanh.

Bà H đã nhiều lần liên lạc với Trương Đức Thanh để xin nhận lại số tiền chuyển nhầm, đồng thời, trình báo công an. Mặc dù được công an ra yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền trước ngày 4/8 nhưng đối tượng không chấp hành.

Thanh chỉ chuyển lại cho bà H. 2 lần vào các ngày 1 và 11/8, với tổng số tiền là 219 triệu đồng, số tiền còn lại Thanh hứa sẽ trả dần nhưng không đưa ra thời hạn, sau đó không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của bà H.

Quá trình điều tra, công an làm rõ sau khi nhận tiền chuyển nhầm, Trương Đức Thanh đã chuyển số tiền trên sang hai tài khoản khác. Tại Cơ quan điều tra, Thanh khai nhận do trả nợ và tiêu xài nên không còn tiền để trả cho bà V.T.H.