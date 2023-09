Tạm giữ 14 nghi can vụ thiếu tá công an bị chém nhập viện cấp cứu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Công an đã tạm giữ 14 thanh thiếu niên có liên quan vụ thiếu tá công an ở Vĩnh Long bị chém nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/9, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) tạm giữ hình sự 14 nghi can liên quan vụ Thiếu tá Lê Minh Cảnh, Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Thảnh, bị chém phải nhập viện cấp cứu.

14 nghi can có độ tuổi từ 15-20, ngụ tại các huyện Long Hồ, Tam Bình, Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) và huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp).

Thiếu tá Lê Minh Cảnh, Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Thảnh nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Kết quả điều tra ban đầu, tối 18/9, L.H.K (17 tuổi, ngụ huyện Bình Tân) cùng nhóm bạn đi đám tang tại huyện Long Hồ. Tại đây, K. kể cho nhóm bạn chuyện mâu thuẫn với một thanh niên ngụ tại xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân).

K. rủ nhiều thanh thiếu niên đi trên 11 xe máy, mang theo hung khí đến xã Nguyễn Văn Thảnh tìm đối phương để giải quyết.

Tại xã này, đối phương phát hiện nhóm của K. quá đông nên bỏ trốn. Lúc này, nhóm của K. lái xe máy ra tỉnh lộ 910B tiếp tục tìm kiếm. Thời điểm đó, Thiếu tá Lê Minh Cảnh, Trưởng Công an xã nhận được tin báo nên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đi cùng với K. bỏ chạy. Thiếu tá Lê Minh Cảnh giữ được K. và một thiếu niên khác. Lúc này, nhóm của K. quay lại dùng dao, gậy đánh Thiếu tá Lê Minh Cảnh gây thương tích rồi lên xe tẩu thoát. Thiếu tá Lê Minh Cảnh được đưa đến Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Bình Tân xác định được các đối tượng có liên quan nên bắt giữ, tạm giữ 2 dao tự chế cùng 8 xe máy.

Qua làm việc, 14 đối tượng liên quan đều thừa nhận hành vi phạm tội.