Tạm giữ 3 đối tượng tổ chức cho nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại phòng karaoke

Ngày 06/01/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng karaoke.



Trước đó, vào hồi 1h ngày 03/01/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Nghi Thái kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Danh DJ tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng VIP 1 có 11 đối tượng (06 nam, 05 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (ketamin). Tiến hành test nhanh tại chỗ phát hiện 07 đối tượng dương tính với ma túy.