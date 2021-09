Tạm giữ chủ đại lý bán vé xổ số tổ chức ghi số lô, đề

Đối tượng Bùi Thị Hương tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc

Ngày 14/9, Công an thị xã Thái Hòa cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Hương (SN 1975), trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề Trước đó, ngày 11/9/2021, Công an xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Hương đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trực tiếp trên giấy cho nhiều người chơi. Lực lượng Công an đã tạm giữ số tiền 8,2 triệu đồng, 1 ô tô, 6 cáp ghi số lô, số đề và nhiều tang vật khác có liên quan.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hương đã đăng ký là đại lý bán vé của Công ty xổ số kiến thiết, từ đó thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái phép. Đối tượng thống nhất với các con bạc không nhận ghi số lô, số đề qua điện thoại mà chỉ sử dụng các cáp đề không có tên, tuổi của người mua bán, sau khi xong việc sẽ hủy toàn bộ cáp đề ngay trong ngày.



Hiện, Công an thị xã Thái Hòa đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.