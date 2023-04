Tạm giữ đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ 1 đối tượng.

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng cầm đầu Lê Bảo Tín (SN 1994), trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2022 Tín sang nước ngoài để tìm việc làm. Tại đây, Tín được một đối tượng người ngoại quốc (Tín gọi đối tượng này là “ông chủ”) thuê và trả lương 17 triệu đồng/tháng với điều kiện lập nhóm đa cấp lừa người Việt Nam mở tài khoản đầu tư tiền điện tử rồi chiếm đoạt. Mặc dù biết rõ hoạt động của nhóm mà mình đang làm là lừa đảo, vi phạm pháp luật, tuy nhiên khi biết thông tin nếu dụ dỗ, lừa đưa được thêm người tham gia vào nhóm sẽ được trả 35 triệu đồng/người...

Tín đã liên lạc về quê dụ dỗ, lừa đưa người sang để hưởng tiền hoa hồng nói trên. Từ tháng 8/2022 đến đầu tháng 10/2022, Lê Bảo Tín đã 3 lần thực hiện hành vi trên và đưa 11 người sang nước ngoài làm việc.

Các nạn nhân bị Tín lừa bán cho “ông chủ” được tổ chức thành một nhóm và bị ép ký các hợp đồng để thực hiện hành vi lừa đảo, dụ dỗ các nạn nhân khác đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng; bị cưỡng ép lao động, không cho ra khỏi cơ sở. Quá trình làm việc được giao chỉ tiêu lừa đảo, dụ dỗ người chơi theo ngày cụ thể; nếu làm không được việc sẽ bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ ngày 8/4/2023, tại khu vực biên giới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Con Cuông bắt Lê Bảo Tín về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Bảo Tín đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, 11 nạn nhân bị Tín lừa bán đã được trở về đoàn tụ với gia đình, chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.