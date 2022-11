Tạm giữ đối tượng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người

Cơ quan chức năng phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khám xét trụ sở Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Công ty Luật TNHH MTV Legal A Plus tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ, sử dụng mạng xã hội bôi nhọ người dân.

Ngày 21/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset, tầng 4, toà nhà Panko Plaza, thuộc phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và Công ty Luật TNHH MTV Legal A Plus, số 280 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, tại thời điểm kiểm tra, Công ty Mirae Asset không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Xuân Đào (32 tuổi), trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và bà Trần Thị Nàng Hương (34 tuổi), trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, là người quản lý cao nhất, không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, công ty không gắn bảng hiệu.

Tổng số nhân viên công ty này là 76 người, chia làm 7 nhóm, sử dụng điện thoại gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành, quản lý của Nguyễn Thị Xuân Đào và Trần Thị Nàng Hương.

Công ty Mirae Asset chi nhánh tỉnh Quảng Nam thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc, thu hồi nợ do Công ty Mirae Asset tại Thành phố Hồ Chí Minh điều hành.

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh tỉnh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam. Hiện vụ việc đang tiếp tục xác minh, xử lý.

Đối với Công ty Legal A Plus, tại thời điểm kiểm tra, ông Đỗ Huy Bình (34 tuổi), trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai làm quản lý, công ty này có 25 nhân viên đang làm việc trên các máy tính.

Cơ quan chức năng xác định, Vũ Ngọc Hiếu (26 tuổi), trú tại phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ là nhân viên thu hồi nợ của công ty đã sử dụng hình ảnh của nhiều cá nhân trên toàn quốc (không xin phép chủ sở hữu) biên tập, lồng nội dung vu khống nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Qua thu thập tài liệu, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Vu khống” đối với Vũ Ngọc Hiếu. Ngoài ra, tại Công ty Legal A Plus, cơ quan chức năng phát hiện 3 đối tượng có hành vi đánh bạc qua mạng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra./.