Tạm giữ gần 3 tấn đường cát, hàng nghìn chai bia, rượu, sữa không rõ nguồn gốc

(Baonghean.vn) - Tiếp nối chương trình làm việc tại Báo Nghệ An, chiều 7/4, đoàn công tác Báo Điện tử Vietnamnet tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho toàn bộ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An trở lại đường đua Vòng loại U19 Quốc gia 2023, với chiến thắng đậm 4-0 trước U19 Nam Định. Trận đấu lượt về thuộc bảng B, vòng loại U19 Quốc gia 2023 diễn ra vào 14h00, ngày 7/4, tại sân vận động PVF.

Để có được những hành trình lái xe an toàn thì các chuyên gia khuyên người lái nên chỉnh ghế ngồi cho phù hợp, đi giầy dép phù hợp, giữ tỉnh táo và tránh bị mất tập trung...

(Baonghean.vn) - Nhằm tạo điều kiện cho người dân cải thiện điều kiện nhà ở và từng bước cải tạo, nâng cấp các khu nhà tập thể, chung cư cũ nát, tỉnh Nghệ An và TP. Vinh đang dồn sức để đẩy nhanh tiến độ bàn giao, cho thuê nhà đất tại các khu tập thể, nhà chung cư cũ trước đây.

(Baonghean.vn) - Dù cách xa về địa lý, song Nghệ An và Hưng Yên có những đặc điểm lịch sử, truyền thống, văn hóa tương đồng, có chung sợi dây liên kết về truyền thống đấu tranh cách mạng; truyền thống khoa bảng, hiếu học nổi tiếng.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13551 ngày 7-4-2023.

(Baonghean.vn) - Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Chu Thị Quế (SN 1963), trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội cho vay lãi nặng trên địa bàn với lãi suất gấp 9 lần so với quy định.