Pháp luật Tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao tấn công khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996), trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Người dân theo dõi vụ việc xảy ra vào sáng 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: CSCC

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã đưa tin: Vào khoảng 10 giờ sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công nhiều người đang có mặt trong phòng bệnh, trong đó có nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Khi đối tượng giằng lấy một trẻ sơ sinh với ý định ném qua cửa sổ, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã dũng cảm lao vào giành lại cháu bé, bảo vệ an toàn cho trẻ.

Trong quá trình ngăn cản đối tượng, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang cùng một số nhân viên y tế khác đã nỗ lực can thiệp, bảo vệ bệnh nhân và đồng nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người bị thương, trong đó chị Trang bị nặng nhất. Nhờ sự phối hợp kịp thời của lực lượng bảo vệ và Công an, đối tượng đã bị khống chế sau ít phút.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự lấy lời khai đối tượng Bàn Văn Vỹ. Ảnh: Phạm Thủy

Tại Cơ quan Công an, Bàn Văn Vỹ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi kết hôn, Vỹ và chị L.T.K. (SN 1999, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) sinh sống tại Bắc Ninh. Thời gian gần đây, do mang thai đôi sắp sinh nên chị K. về quê (xã Quế Phong) để sinh sống.

Ngày 13/10/2025, Vỹ từ Bắc Ninh về quê vợ để chăm sóc vợ. Ngày 17/10/2025, Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mổ đẻ sinh đôi. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện, một trong hai cháu bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực. Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát. Sáng 23/10/2025, do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con, nên Vỹ đã có hành vi bột phát, thiếu kiểm soát.

Cụ thể, vào khoảng 9h30 cùng ngày, Vỹ đã sử dụng dao gây thương tích cho 2 người nhà bệnh nhân khác (gồm: chị Ngô Thị Thu Thuỷ (SN 1974), trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; chị Phan Thị Tứ (SN 1962), trú tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) và 3 nhân viên y tế (gồm: chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1987), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Nhung (SN 1994), trú tại xã Bích Ngọc, tỉnh Nghệ An và chị Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1995), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Hậu quả làm 5 người bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, trong đó có chị Nguyễn Thị Thùy Trang là người bị thương nặng nhất.

Đối tượng Bàn Văn Vỹ. Ảnh: Vương Linh

Hành vi của Bàn Văn Vỹ được xác định là có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng loạn, phải cấp cứu khẩn cấp.

Xác minh tại địa phương, đối tượng chủ yếu sinh sống tại Bắc Ninh, thỉnh thoảng mới về quê vợ tại xã Quế Phong; đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Tại thời điểm bắt giữ, kết quả xét nghiệm đối tượng âm tính với chất ma túy và qua xác minh ban đầu đối tượng không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.