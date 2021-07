Tạm giữ hình sự đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lam

Trước đó, khoảng 05h45 phút ngày 20/7/2021, Công an huyện Đô Lương đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) triển khai lực lượng gần 30 CBCS, chia thành 03 tổ công tác tiến hành mật phục, theo dõi hành vi mua bán khoáng sản có nguồn gốc không hợp pháp và sử dụng tàu vỏ sắt công suất lớn khai thác khoáng sản trái phép trên dòng sông Lam của một số cá nhân, tổ chức.

Tàu vỏ sắt khai thác cát sỏi trái phép bị thu giữ. Ảnh: Đức Vũ Tổ công tác thứ nhất phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 1983), trú tại xóm 8, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn đang điều khiển một tàu vỏ sắt hút cát sỏi từ lòng sông Lam thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Ngọc Sơn và xã Bắc Sơn (Đô Lương). Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng Hoa đã lái tàu bỏ chạy hướng lên huyện Anh Sơn, đến khu vực giáp ranh giữa xã Bắc Sơn và xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn) thì bị lực lượng Công an huyện truy đuổi và bắt giữ. Tạm giữ 01 tàu vỏ sắt, 02 máy nổ dùng để hút sạn và khoảng 03m3 sỏi.



Tổ công tác thứ hai, triển khai lực lượng chặn bắt đối tượng Trần Văn Lộc (SN 1964), trú tại xóm 8 xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn đang tổ chức hút sỏi từ thuyền lên bãi tập kết của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển tài nguyên Thái Cực. Phát hiện lực lượng Công an vây bắt, ông Lộc đã điều khiển tàu chạy về hướng huyện Anh Sơn.

Khoảng 15 phút sau Tổ công tác đã tiếp cận được thuyền và giữ ông Lộc, còn Trần Văn Phúc (SN 1991), trú tại xóm 8, xã Lĩnh Sơn (con trai ông Lộc) đã lợi dụng lúc lộn xộn nhảy xuống sông bơi vào bờ phía đối diện để bỏ trốn.

Tuy nhiên đến 19 giờ cùng ngày, Phúc đến Công an huyện Đô Lương để đầu thú về hành vi vi phạm của mình. Trước đó, vào tháng 10/2020, Phúc bị Công an huyện Đô Lương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Công an huyện đã tạm giữ 01 tàu vỏ sắt, 02 máy nổ dùng để hút sạn và khoảng 13m3 sỏi.