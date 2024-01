Tạm giữ hình sự đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, tông cảnh sát giao thông TP. Vinh để bỏ chạy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Phan Công Đoàn (SN 1982), trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh - đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, tông cảnh sát giao thông để bỏ chạy -nhằm điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ, ngày 21/1, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Vinh triển khai lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thuộc Km464+800, Quốc lộ 1A (đường Trần Phú, thành phố Vinh) thì phát hiện xe ô tô màu đỏ, mang biển kiểm soát 37K-270.92 đang di chuyển trên đường, có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn.

Khi xe ô tô trên di chuyển gần đến chốt kiểm tra thì đồng chí Đại úy Nguyễn Minh Thông dùng gậy chỉ huy giao thông và đèn, còi ra hiệu lệnh cho xe ô tô trên đi chậm lại và hướng dẫn xe đi vào làn kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe ô tô đã không chấp hành theo hiệu lệnh, cho xe lùi, sau đó điều khiển xe quay đầu đi ngược chiều, nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Đáng chú ý, khi lực lượng của tổ công tác tiếp cận và tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển phương tiện trên không dừng lại, lao thẳng xe vào thành viên tổ công tác.

Đối tượng Phan Công Đoàn. Ảnh: Minh Khôi

Khi xe ô tô trên bỏ chạy đến khu vực đường Chu Văn An (thành phố Vinh) thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Vinh chốt chặn, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an thành phố Vinh tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tài xế điều khiển xe ô tô được xác định là Phan Công Đoàn. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định tài xế Phan Công Đoàn vi phạm ở mức 0,399 mg/khí thở.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.