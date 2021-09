Tạm giữ hình sự lái xe ô tô tải giấu 70kg pháo trốn chạy khi thấy cảnh sát

Ngày 15/9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hoàng Quân (SN 1976), trú tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm. Đây là đối tượng nằm trong chuyên án mà đơn vị đã xác lập, đấu tranh từ trước.

Cụ thể vào hồi 16 giờ 30' ngày 14/9/2021, tại tuyến đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, TP.Vinh, Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Hoàng Quân (SN 1976), trú tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, là lái xe ô tô tải BKS 43C-232.76, thu giấu 42 hộp pháo (nghi là pháo hoa gây nổ) trong khoang lái và phía sau thùng xe.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh Đức Vũ Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh buộc đối tượng Trần Hoàng Quân phải thừa nhận hành vi buôn bán hàng cấm (pháo).



Trần Hoàng Quân là lái xe tải chạy tuyến TP.Vinh đến TP.Đà Nẵng. Vào khoảng 05h ngày 14/9/2021, Quân lái xe ô tô đến khu vực ngã tư Song, thuộc TP.Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị (theo hướng từ phía Nam ra tỉnh Nghệ An). Tại đây Quân gặp và mua 42 hộp pháo của một người đàn ông không quen biết với số tiền 21 triệu đồng. Nhận hàng xong, Quân lái xe ô tô đi về thành phố Vinh theo tuyến đường tránh.

Đối tượng Trần Hoàng Quân. Ảnh Đức Vũ Khi đến khu vực ngã 3 giao nhau giữa đường tránh với đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, TP.Vinh thì phát hiện lực lượng Cảnh sát giao thông nên đối tượng điều khiển xe ô tô chạy vào đường Phạm Hồng Thái, tuy nhiên đối tượng đã bị chặn lại và bắt giữ ngay sau đó.



Sáng 15/9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành mở niêm phong 42 hộp pháo thu giữ của đối tượng và xác định có trọng lượng 70,3kg. Số pháo trên được đối tượng để trong các thùng cattong cùng với lốp xe và đồ điện tử.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra.