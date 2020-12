Tạm giữ hình sự nghi phạm gây thảm án làm chết 3 người ở quán nhậu

Khoảng 13h30 chiều 31/12, sau khi nhận được điện thoại của Lầy Thanh Đức (SN 1993, quê Đồng Nai), Nguyễn Thanh Hùng rủ thêm Trần Huấn Luyện (SN 1993, quê Kiên Giang) và Nguyễn Minh Đúng (SN 1988, quê Cà Mau) đi cùng đến quán lẩu bò nằm trên đường An Tây 047 thuộc ấp Lồ Ô, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan điều tra.

Cùng thời điểm, Lầy Thanh Đức còn điện thoại mời thêm Nguyễn Nhân Hòa (SN 1984, ngụ tại xã An Tây) đến quán nhậu. Khi đến quán, Hòa còn rủ thêm: Trần Văn Lượng (SN 1996, quê An Giang), Trần Minh Quang (SN 1994, quê Cà Mau), Thái Trọng Hữu (SN 2000, quê Kiên Giang), Võ Văn Phi (SN 2000), Trần Văn Vẹn (SN 2000, quê An Giang) và Nguyễn Văn Tươi (SN 1992, quê Kiên Giang).