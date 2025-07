Pháp luật

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng clip 'nóng' để tống tiền người tình

Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Phú Vĩnh (SN 2000, cư trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Làm nhục người khác”.