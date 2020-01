Tạm giữ kẻ cướp, hiếp dâm người phụ nữ trong nhà vệ sinh

Chiều nay (5/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự Kiều Văn Liệt (SN 1996, quê Hậu Giang) để điều tra vụ việc một người phụ nữ tố bị cướp, hiếp trong nhà vệ sinh của Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương (phường An Phú, thị xã Thuận An).

Đối tượng Kiều Văn Liệt đã bị công an tạm giữ.

Trước đó, khoảng 20h ngày 3/1, lực lượng Công an thị xã Thuận An nhận được tin báo tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương có vụ cướp tài sản, hiếp dâm một người phụ nữ. Nạn nhân là chị T.T.S (35 tuổi, quê Thanh Hóa). Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Trình báo với công an, chị S cho biết, vừa bước vào nhà vệ sinh nữ của trung tâm thì bị một người đàn ông kề dao vào cổ khống chế cướp tài sản, chị đưa cho hắn chiếc điện thoại. Sau đó, đối tượng tiếp tục khống chế và hiếp dâm chị.

Công an thị xã Thuận An đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của trung tâm để xác minh đối tượng. Hình ảnh từ camera ghi lại, sau khi thực hiện hành vi đối tượng đã nhảy qua hàng rào trung tâm bỏ trốn.

Từ nhận dạng ban đầu, công an đã tăng cường lực lượng truy bắt đối tượng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.