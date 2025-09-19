Pháp luật Tạm giữ kẻ dùng dao truy sát "tình địch" giữa phố về hành vi giết người Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Dũng (SN 1995, trú tại xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, do mâu thuẫn tình cảm, hơn 7h ngày 18/9, Vương Văn Dũng đã dùng dao bầu tấn công 2 người khi đang đi trên đường. Theo camera an ninh hiện trường ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen, tay cầm dao, bất ngờ lao tới truy sát cặp nam nữ đi xe máy.

Theo lời khai của nghi phạm Vương Văn Dũng, mặc dù đang có quan hệ tình cảm với Dũng, chị Q (SN 1979, trú tại xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) vẫn qua lại với anh B (SN 1976, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Do ghen tuông, Dũng cầm dao truy đuổi chị Q và anh B.

Vương Văn Dũng bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người.

Dũng cho biết đã dùng dao bầu để tấn công. Dũng đâm anh B một nhát vào lưng, sau đó đâm nhiều nhát vào vùng mặt và lưng chị Q. Gây án xong, Dũng bỏ trốn bằng xe máy về nhà và bị bắt giữ sau đó. Anh B may mắn chạy được, chị Q bị đâm gục tại chỗ. Sau đó, nạn nhân nhanh chóng được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, trích xuất camera, củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ.