Thứ Sáu, 19/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Tạm giữ kẻ dùng dao truy sát "tình địch" giữa phố về hành vi giết người

LC 19/09/2025 08:03

Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Dũng (SN 1995, trú tại xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, do mâu thuẫn tình cảm, hơn 7h ngày 18/9, Vương Văn Dũng đã dùng dao bầu tấn công 2 người khi đang đi trên đường. Theo camera an ninh hiện trường ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen, tay cầm dao, bất ngờ lao tới truy sát cặp nam nữ đi xe máy.

Theo lời khai của nghi phạm Vương Văn Dũng, mặc dù đang có quan hệ tình cảm với Dũng, chị Q (SN 1979, trú tại xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) vẫn qua lại với anh B (SN 1976, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Do ghen tuông, Dũng cầm dao truy đuổi chị Q và anh B.

Kẻ dùng dao truy sát
Vương Văn Dũng bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người.

Dũng cho biết đã dùng dao bầu để tấn công. Dũng đâm anh B một nhát vào lưng, sau đó đâm nhiều nhát vào vùng mặt và lưng chị Q. Gây án xong, Dũng bỏ trốn bằng xe máy về nhà và bị bắt giữ sau đó. Anh B may mắn chạy được, chị Q bị đâm gục tại chỗ. Sau đó, nạn nhân nhanh chóng được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, trích xuất camera, củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tam-giu-ke-dung-dao-truy-sat-tinh-dich-giua-pho-ve-hanh-vi-giet-nguoi-i781734/
Copy Link
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tam-giu-ke-dung-dao-truy-sat-tinh-dich-giua-pho-ve-hanh-vi-giet-nguoi-i781734/

Bài liên quan

Đọc tiếp

Sát hại vợ cũ vì níu kéo tình cảm bất thành

Sát hại vợ cũ vì níu kéo tình cảm bất thành

Đọc tiếp

Sát hại vợ cũ vì níu kéo tình cảm bất thành

Sát hại vợ cũ vì níu kéo tình cảm bất thành

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Tạm giữ kẻ dùng dao truy sát "tình địch" giữa phố về hành vi giết người

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO