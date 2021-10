Tạm giữ lái xe tông 2 mẹ con trọng thương rồi bỏ chạy

Tài xế Hùng tại Cơ quan CSĐT.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Đào Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại quận Hà Đông) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ" theo điều 260 Bộ luật hình sự.

Trước đó, hồi 22h30’ ngày 10/10, trên đường Văn Khê, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông - hướng ngã ba Kiến Hưng đi ngã tư Văn Phú, anh Hoàng Trọng P. (SN 1990 ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe mô tô chở mẹ là bà Đặng Thị H (SN 1968) thì bất ngờ bị một ô tô đi từ đằng sau va chạm mạnh.

Chiếc xe kéo lê hai nạn nhân hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra sự việc, do trời mưa to, đường vắng nên sau khi tông mẹ con anh P, người điều khiển xe ô tô tiếp tục phóng vọt, đẩy hai nạn nhân cách vị trí va chạm chừng 100m. Tài xế ô tô sợ hãi trước tai nạn do mình gây ra đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Mẹ con anh P. nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng.Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hà Đông đã ra thông báo truy tìm người và phương tiện gây tai nạn.Đến 18h ngày 12/10, Công an quận Hà Đông đã xác định, làm rõ và vận động đầu thú người tài xế gây ra vụ tai nạn nêu trên là Đào Mạnh Hùng (SN 1974, trú trên địa bàn quận Hà Đông), làm nghề kinh doanh tự do.

Tại Cơ quan CSĐT, Hùng khai nhận, buổi tối 10/10, khi gây tai nạn, bản thân một mình điều khiển xe ô tô BKS: 30G 573.22 đi từ khu đô thị Xa La, Hà Đông về khu đô thị Văn Phú, Hà Đông với tốc độ nhanh, khoảng 90 km/h trong thời tiết mưa to và có uống bia rượu. Sau khi xảy ra va chạm với mẹ con anh P, Hùng sợ hãi bỏ trốn khỏi hiện trường.