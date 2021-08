Tạm giữ nam shipper tông Thượng úy công an bị thương

Đối tượng Nguyễn Quang Tú tại Cơ quan Công an.

Chiều tối 6/8, nam shipper “thông chốt” tông Thượng úy Công an bị thương đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự, lập hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng này về tội Chống người thi hành công vụ. Đây là thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc Thượng úy Nguyễn Duy Khánh, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an quận Cầu Giấy bị đối tượng Nguyễn Quang Tú (SN 2002, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội), là shipper tự do tông bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Trước đó, khoảng 16h chiều cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Duy Khánh tham gia tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm nhiệm vụ kiểm tra thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của TP. Hà Nội tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu, đoạn gần cổng Trường Đại học Thương mại, thuộc địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện nam shipper chạy xe máy tốc độ cao từ hướng Cầu Diễn về phía đường Cầu Giấy, Thượng úy Khánh đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh, Nguyễn Quang Tú đã tăng ga tông thẳng vào Thượng úy Khánh khiến anh ngã xuống đường bị chấn thương ở đầu và trật khớp xương quai xanh, hiện đang nằm Bệnh viện 19-8 điều trị.