Tạm giữ người bố trong vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi vấn bị bạo hành

Cũng trong chiều 17/9, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Theo đó, khoảng 11h ngày 16/9, bé gái H. A. bị anh C (bố đẻ) đánh. Đến 15h, bé được mẹ cho ăn 1 bát cháo và uống thuốc nhưng bé bị nôn nhiều, được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu (thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa).

Chiều tối 17/9, ngay sau khi công tác pháp y tử thi hoàn tất, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ người bố của bé gái bị tử vong , đồng thời, căn nhà nơi cháu bé cùng gia đình sinh sống đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, sáng cùng ngày, bố cháu bé đã được cơ quan Công an triệu tập lấy lời khai để làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, bệnh viện xác định, bé gái đã tử vong trước khi nhập viện, trên người có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cơ quan Công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp Công an quận Bắc Từ Liêm và phường Xuân Đỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra.

Được biết, gia đình anh C. chuyển về sinh sống tại địa chỉ ngõ 323 Xuân Đỉnh vài năm nay và kinh doanh nước khoáng. Ngoài bé H. A, vợ chồng này còn có 1 bé trai 4 tuổi.