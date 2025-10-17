Pháp luật Tạm giữ người đàn ông đe dọa nữ bác sĩ Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện đang tạm giữ hình sự ông Lê Văn Hòa (46 tuổi, trú xã Minh Châu) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh ghi lại sự việc. Clip: CSCC

Theo thông tin ban đầu, tối 14/10, ông Hòa đưa em trai đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu để thăm khám vì bị chuột cắn và sốt cao. Tại khu vực hành chính của khoa khám bệnh, trong lúc bác sĩ Nguyễn Thị Th. đang làm thủ tục và hỏi số điện thoại người nhà, ông Hòa bất ngờ lớn tiếng chửi bới, tỏ thái độ bức xúc vì cho rằng quy trình nhập viện chậm trễ.

Ông Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: PV

Sau đó, ông Hòa lao vào phòng, giật một cây bút trên bàn làm việc, vòng tay từ phía sau kẹp cổ bác sĩ Th. và đe dọa sẽ "chọc vào mặt" nữ bác sĩ. Hành vi này chỉ dừng lại khi một nữ nhân viên y tế khác kịp thời can ngăn và đưa ông Hòa ra khỏi phòng.

Tại cơ quan công an, ông Hòa thừa nhận đã uống rượu bia trước đó và không kiềm chế được hành vi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.