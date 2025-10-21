Pháp luật Tạm giữ tài xế phóng xe, ủi cảnh sát giao thông trên nắp capo Công an Nghệ An đã tạm giữ hình sự tài xế Lê Thành Công (SN 1980, trú tại khối Tân Nam, phường Trường Vinh) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, sau khi người này điều khiển ô tô tông trực diện vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT), hất lên nắp capo rồi tiếp tục bỏ chạy.

Trước đó, Báo và PTTH Nghệ An đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h35 ngày 20/10/2025, tại ngã tư đường Nguyễn Phong Sắc – Nguyễn Duy Trinh, thuộc địa bàn phường Trường Vinh (trước đây là phường Hưng Dũng), tỉnh Nghệ An.

Theo đoạn clip được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc ô tô hiệu Mitsubishi 7 chỗ màu đen, biển kiểm soát 37A-644.42 bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe di chuyển, bất chấp việc một chiến sĩ CSGT đang nằm trên nắp capo.

Hình ảnh ghi lại sự việc. Clip: CSCC

Vào thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra ùn tắc, đặc biệt trước cổng Trường Tiểu học Hưng Dũng 1. Khi phát hiện chiếc xe có dấu hiệu gây cản trở luồng phương tiện khi rẽ trái, một cán bộ trong tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu chuyển hướng. Tuy nhiên, tài xế không những không chấp hành mà còn điều khiển xe tông thẳng vào cán bộ này, hất lên nắp capo, rồi tiếp tục chạy khoảng 30 mét trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Do gặp ùn tắc, phương tiện buộc phải dừng lại. Ngay sau đó, tài xế vẫn tỏ thái độ thiếu hợp tác với lực lượng chức năng. Lực lượng CSGT phối hợp với người dân đã nhanh chóng khống chế người này và đưa về trụ sở Công an phường Trường Vinh.

Tài xế không dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển, bất chấp việc một chiến sĩ CSGT đang nằm trên nắp capo. Ảnh cắt từ clip

Chiến sĩ bị hất lên nắp capo là Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Đội CSGT số 4, người đang trực tiếp làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Vụ việc khiến nhiều người dân bức xúc vì hành vi coi thường pháp luật, đe dọa tính mạng cán bộ thi hành công vụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.