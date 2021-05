Tạm giữ 'tú bà' 21 tuổi điều hành đường dây sextour nghìn đô

Ngày 13/5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã tạm giữ Trần Thị Thanh Thảo (SN 2000), trú tại TP Hồ Chí Minh về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Đối tượng Trần Thị Thanh Thảo

Căn cứ tài liệu thu thập được, khoảng 20h ngày 7/5, tổ công tác của Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính 1 căn hộ chung cư thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình kiểm tra hành chính, cơ quan Công an phát hiện 2 phòng ngủ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã triệu tập Trần Thị Thanh Thảo.

Tại cơ quan Công an, Thảo khai nhận, ngày 7/5, đối tượng thỏa thuận với khách mua dâm điều 2 gái bán dâm với giá 25 triệu đồng/người/lượt. Sau khi thỏa thuận xong, khách mua dâm đã chuyển trước 15 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản của Thảo.

2 cô gái bán dâm trong đường dây do Thảo điều hành Chiều 7/5, Thảo điều gái bán dâm D.T.T. (SN 1994), quê ở tỉnh Kiên Giang từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và điều gái bán dâm khác đang ở Hà Nội là N.T.T.O. (SN 1997), quê ở Đà Nẵng đến căn hộ nêu trên. Khi 2 gái bán dâm đến, khách mua dâm chuyển số tiền còn lại là 35 triệu đồng cho Thảo qua tài khoản. Trong lúc hành sự, các cặp đôi đã bị cơ quan Công an bắt quả tang.



Theo Cục Cảnh sát hình sự, Trần Thị Thanh Thảo là đồng tính nữ, không nghề nghiệp ổn định, đứng ra điều hành hoạt động tổ chức môi giới mại dâm trong một thời gian dài.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Thảo thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều tỉnh thành trong cả nước để môi giới mại dâm. Trong đó, Thảo là trưởng nhóm Zalo có tên “Hà Nội phố”, “Ăn xin group”… Ngoài ra, để đường dây thu hút khách, Thảo kết nối với nhiều gái bán dâm chân dài, xinh đẹp, dáng người chuẩn, đồng thời còn giới thiệu có một số cô gái làm tiếp viên các hãng hàng không trong nước nhằm đẩy giá mua bán dâm.

Theo đó, đường dây bán dâm do Thảo điều hành dao động mức giá từ 10 triệu đồng đến 40 triệu đồng/lượt. Qua đêm hoặc sextour từ 4.000USD đến 5.000USD/lần tùy thuộc vào nhan sắc và danh tiếng của gái bán dâm. Người mua dâm phải chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của Thảo, gái bán dâm được hưởng 60%, còn Thảo được hưởng 40%.