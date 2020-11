Tấm lòng những người 'gieo chữ'

(Baonghean.vn) - Sáng 23/9, đoàn công tác Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc làm trưởng đoàn cùng Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh và đại diện Công an huyện Kỳ Sơn tổ chức chương trình tặng quà “Áo trắng yêu thương - Cùng em tới trường” cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn).