Tâm sự đắng đót của người vợ trẻ đang ở cữ thì phát hiện chồng buôn 'hàng trắng'

Lừa vợ, bán xe buôn ma túy

Những ngày giữa tháng 3, thời tiết bất ngờ trở lạnh nhưng người phụ nữ 27 tuổi Lương Thị Kiều V. (trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) vẫn quyết định ôm đứa con nhỏ 9 tháng xuống tòa án tỉnh.

Chị bồng con nhỏ đến phiên tòa xét xử chồng. Ảnh: Trần Vũ

Chồng chị là bị cáo Vi Văn Ngọc (28 tuổi) đang bị đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy . Theo lời kể của người phụ nữ trẻ, chị quen biết Ngọc từ những ngày tháng đạp xe xuống thị trấn Kim Sơn học tập. Mối tình của cặp đôi trạc tuổi được hai bên đồng ý nên cả hai sớm về chung một nhà. Nhờ hai bên nội ngoại giúp đỡ nên đôi vợ chồng trẻ ấy cũng cất được căn nhà nho nhỏ để ổn định cuộc sống.

“Hàng ngày em nội trợ, nuôi con, làm những việc lặt vặt trong nhà còn anh ấy làm đủ nghề. Khi thì làm giàn giáo cho các công trình xây dựng, lúc thì đi xây. Chung sống với nhau hơn 5 năm trời, em không thấy anh ấy có biểu hiện gì bất thường cả. Cho đến khi em sinh đứa con thứ 2, đang trong thời gian ở cữ thì công an đến nhà khám xét. Lúc đó, có lẽ họ thấy em mới sinh con nên không muốn làm tổn thương tâm lý, do đó chỉ nói đến khám xét súng, đạn tự chế. Trước khi ra về, họ nói với em cầm ít bộ quần áo lên cho chồng. Nghe họ nói vậy em ôm con đi gửi hàng xóm để lên gặp chồng. Chỉ đến lúc này, em mới biết chồng bị bắt vì liên quan đến ma túy. Trời đất lúc đó đối với em như sụp đổ”, chị V. nghẹn giọng.



Bị cáo Ngọc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Cũng từ khi chồng bị bắt, chị V. mới biết trước đó người chồng ấy đã lừa chuyện bán xe máy để “làm ăn”. Chuyện là trước đó mấy hôm, Vi Văn Ngọc có nói với vợ bán đi chiếc xe Exciter để lo công việc. Không nghĩ ngợi gì nhiều, chị V. đồng ý. Để rồi, sau đó chị mới biết người chồng mà mình luôn tin tưởng đã lừa gạt, để thực hiện hành vi phạm pháp.Phía trong phòng xử án, Vi Văn Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội liên quan đến việc buôn ma túy với HĐXX. Theo lời khai của Ngọc, vì quen biết từ trước nên bị cáo đã bán ma túy cho người đàn ông tên Vũ Văn Thành (SN 1962, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).Cụ thể, vào ngày 22/8/2020, Thành có gọi điện cho Ngọc đặt mua 50 triệu đồng tiền ma túy về sử dụng. Để có ma túy bán cho khách Ngọc tìm cách liên hệ, mua hàng từ người đàn ông dân tộc Mông. Ngọc đã mua 2 gói ma túy (104,51 gam) với giá 25 triệu đồng, rồi bán lại cho Thành với giá gần gấp đôi là 47 triệu đồng.

Sau khi mua được ma túy từ Ngọc, sáng sớm ngày 27/8 Thành bắt xe khách về Ninh Bình. Khi chiếc xe khách đi đến ngã ba Truông Bành (thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) thì bị công an dừng xe, khám xét, phát hiện trong túi đồ của Thành có 2 gói ma túy. Từ lời khai của Vũ Văn Thành, cùng ngày cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vi Văn Ngọc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 10 viên đạn tự chế.



Quá trình điều tra, ngày 10/9/2020, Vũ Văn Thành chết tại nhà tạm giữ Công an huyện Quế Phong. Nguyên nhân chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhồi máu cơ tim. Do vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can Vũ Văn Thành về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.Tại phiên tòa, những lời khai giấu vợ, lừa bán xe máy để mua ma túy của người chồng khiến chị V. buồn rầu. “Em buồn và suy sụp lắm. Từ ngày anh ấy bị bắt, em chán nản, tuyệt vọng, không nghĩ lý do vì sao chồng mình lại sa đà như vậy. Giận chồng, em lại thương 2 đứa con thơ. Nhất là khi nghe đứa con đầu 5 tuổi cứ hỏi thăm “bố đi đâu”. Mỗi lần như vậy, em chỉ biết nói dối con thôi. Hôm nay, em chỉ đưa đứa con nhỏ xuống để anh ấy nhìn mặt. Mong rằng, anh sẽ sửa sai, mẹ con em luôn đợi anh trở về”, chị V. rơi nước mắt.Trong lời nói sau cùng, bị cáo Ngọc nghẹn ngào khi nhắc đến vợ và 2 đứa con thơ. Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ để sớm trở về bù đắp cho vợ con. Với tội mua bán trái phép chất ma túy, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Ngọc 16 năm tù. Đối với hành vi tàng trữ 1 khẩu súng săn và 10 viên đạn ghém tự chế của Ngọc, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính.Chồng vào tù, người vợ trẻ chỉ biết ôm theo đứa con nhỏ nhìn theo trong bất lực. Vậy là, từ nay cho đến nhiều năm sau, chị phải vừa làm cha, làm mẹ, cáng đáng công việc trong gia đình, cùng nuôi 2 đứa con thơ.