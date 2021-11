Tâm tình với Báo Nghệ An

Bẵng đi mấy chục năm, mãi đến năm 1981, tôi lại mới thêm duyên với Báo mà từ đây là Báo Nghệ Tĩnh rồi Báo Nghệ An, có thời gian là cả với Báo Công an Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An. Bởi có duyên nên nhân kỷ niệm 60 năm ngày Báo Nghệ An ra số đầu tiên, tôi dành phút tâm tình, chia sẻ.



Từ ngày đầu Báo Nghệ An ra 8 kỳ/tháng, nay ra hàng ngày, còn thêm Nghệ An cuối tuần, từ 4 trang lên 8 trang, từ in trắng đen nay in màu, từ 9 cán bộ làm báo nay đã lên đến 75 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên; từ phát hành 2.000 tờ/kỳ nay 16.000 tờ/kỳ.

Từng tháng, từng năm Báo Nghệ An lớn lên, trưởng thành, đổi mới cả về lượng và chất, cả nội dung và hình thức, cùng báo chí cả nước hòa nhập vào xu hướng báo chí hiện đại. Báo Nghệ An xứng đáng là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An và là tiếng nói của Đảng, chính quyền và Nhân dân Nghệ An.

Tác giả với báo Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Rất đặc biệt là Báo Nghệ An đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An ta có “đứa con” trưởng thành, đổi mới, sáng tạo trên mặt trận tư tưởng, văn hóa rất đáng tự hào.



Thời gian đang còn công tác, tôi có dịp đến tỉnh này tỉnh khác. Đến đâu tôi cũng nhờ bạn cho xem, cho đọc tờ báo địa phương của họ. Thật mừng, thật vui khi thấy Báo “nhà” không hề kém cạnh báo “bạn” nếu không muốn nói là báo “nhà” thuộc hàng “anh chị” hẳn hoi. Rất mong và rất hy vọng Báo Nghệ An kế thừa và phát huy những bài học, những thành quả mà nhiều thế hệ cha anh để lại. Tuyệt đối không được thỏa mãn, dừng lại.

Có những thành tựu đáng tự hào hôm nay trước hết và rất quyết định là nhờ vào sự quan tâm hết mực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cả về tinh thần và vật chất cho Báo Nghệ An. Từ sự quan tâm hết mực đó, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên,… nhất là các thế hệ đầu tiên đã lao động và chiến đấu quên mình, vượt lên trên mọi gian khổ, hy sinh xây đắp nền tảng vững chắc cho Báo Nghệ An.

Không thể không ghi nhận đầy đủ nhất đóng góp của hàng nghìn cộng tác viên, thông tin viên từ tất cả các cơ sở, các cấp, các ngành vào những thành tựu Báo Nghệ An có được. Và đặc biệt là sự đùm bọc, che chở, yêu thương, chăm sóc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh dành cho Báo Nghệ An, nhất là trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Hết thảy ở trên là cuội nguồn, là gốc rễ để có Báo Nghệ An “nhiều cành, nhiều lá và trĩu quả” hôm nay.

Tâm tình ở trên để chia sẻ niềm vui với Báo Nghệ An. Và tâm tình kể đây là để chia sẻ lo toan để báo “nhà” hấp dẫn hơn và đóng góp hiệu quả hơn, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định. “Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền Nghệ An” là khá đậm, khá tốt. Nhưng tiếng nói của người dân Nghệ An cần phải tiếp tục tăng lên. Nên chăng Báo Nghệ An có chuyên mục “Ý kiến của nhân dân”. Nhân dân nói ở đây là tất cả những người đang hàng giờ, hàng ngày lao động trên đồng ruộng, trong doanh nghiệp, trong cơ quan, đơn vị cơ sở,… Bằng và qua chuyên mục này để có thêm kênh đối thoại giữa dân với tổ chức Đảng với chính quyền các cấp. Làm thế nào để có chuyên mục này, tôi xin sẽ được trực tiếp trao đổi với Ban Biên tập.

Báo Nghệ An gặp mặt cộng tác viên năm 2018. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Báo cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, nhắc nhở để ít nhất 100% cán bộ, các ngành các cấp từ cơ sở đến tỉnh biết và phải đọc báo Nghệ An, biết khai thác, sử dụng mọi thông tin trên báo Nghệ An và thực hành công việc. Coi đọc báo nói chung, báo Nghệ An nói riêng cũng là học. Học để có thêm tri thức, học để hành có hiệu quả hơn. Làm nên một số báo là cần thiết, song số báo đó được sử dụng như thế nào cho đúng, cho tốt còn cần thiết hơn nhiều.



Một số năm gần đây, trên báo Nghệ An không phiên âm tiếng Việt cho các danh từ (chỉ tên địa danh, nhân vật, sự kiện,…) mà viết chủ yếu bằng tiếng Anh. Không ít bạn đọc không đọc được, vì vậy, nên cân nhắc điều này. Đừng sợ ai đó nói Báo Nghệ An không biết tiếng Anh.

Tất cả chúng ta đều rõ, “vực dậy miền Tây” là vấn đề lớn và cực khó của Nghệ An. Bao nhiêu năm rồi, miền Tây vẫn đang là nỗi trăn trở. Nên chăng trên trang Kinh tế của báo Nghệ An có chuyên mục “Hiến kế với miền Tây”. Với tinh thần “Ba ông thợ da bằng một ông gia cát”, qua chuyên mục này mà huy động tập hợp sự đóng góp về tri thức của đông đảo những người hiểu biết, giúp các huyện, giúp tỉnh có những chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp để miền Tây bứt phá.

Mỗi tuần ở số Nghệ An cuối tuần có chuyên trang Miền núi - Dân tộc như thế là tốt. Tuy vậy, cần thật khách quan đánh giá hiệu quả của chuyên trang này. Đồng bào mà trực tiếp là cán bộ từ thôn, bản đến xã, huyện đọc chuyên trang này có thích không, thích đến mức nào, có ích không, có giúp họ đổi mới được cách nghĩ, cách làm không? Nên chăng, Báo Nghệ An tiến hành khảo sát thật kỹ để có câu trả lời. Từ đó mà cải tiến, cần thiết thì đổi mới cả nội dung và hình thức của chuyên trang với cái đích là nâng cao hiệu quả thực tế mà chuyên trang đem lại cho bạn đọc.

Tôi nhớ, từ năm 1962 đến năm 1967 tỉnh ta có Báo “Miền Tây Nghệ An”, những gì Báo “Miền Tây Nghệ An” đã làm được là vốn quý để ta nghĩ, ta làm chuyên trang Miền núi - Dân tộc tốt hơn, hữu ích hơn, hiệu quả hơn.

Tâm tình là để chia sẻ. Tâm tình để mong duyên càng thêm thắm như câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương “Có phải duyên nhau thì thắm lại”.