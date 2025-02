Quốc tế Tân binh Patrick Dorgu nhận lương "bèo bọt", còn thua cả thủ môn số 3 Mức lương của hậu vệ cánh trái Patrick Dorgu tại Man United vừa được tiết lộ, gây bất ngờ cho nhiều người.

Theo đó, ngôi sao 20 tuổi này, trị giá 25 triệu bảng, nhận mức lương còn thấp hơn cả thủ môn số 3 Tom Heaton tại đội bóng.

Dorgu vừa ra mắt NHM trên sân Old Trafford trước trận thua của MU trước Crystal Palace. Mặc dù được kỳ vọng cao, Dorgu lại đến Man United với tư cách là một trong những cầu thủ có thu nhập thấp nhất trong đội một, ký hợp đồng 5 năm rưỡi với mức lương 40.000 bảng/tuần. Mức lương này cao hơn so với trước đây của anh rất nhiều nhưng trong đội hình toàn sao số của MU, mức lương này vẫn còn rất khiêm tốn so với những người đồng nghiệp. Chỉ có Altay Bayindir và Kobbie Mainoo nhận lương thấp hơn Dorgu. Bayindir, người là thủ môn dự bị, và Mainoo, người đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mới, có mức lương lần lượt là 30 nghìn bảng và 10 nghìn bảng.

Trong khi đó, thủ môn số 3 Tom Heaton lại được cho là nhận mức lương 45.000 bảng/tuần. Alejandro Garnacho nhận 50.000 bảng/tuần, vẫn thấp hơn đáng kể so với Jonny Evans (65.000 bảng/tuần). Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là việc Man United đã giải phóng được quỹ lương đáng kể bằng cách cho mượn Marcus Rashford và Antony, khi Aston Villa trả phần lớn (tối thiểu 75%) lương của Rashford (325.000 bảng/tuần), còn Real Betis trả 84% lương của Antony (200.000 bảng/tuần).