Tân binh Raphael Success và những mục tiêu tại Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) -Trước trận đấu ra mắt câu lạc bộ mới, Raphael Success có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Báo Nghệ An. Tiền đạo này đặt mục tiêu sẽ ghi nhiều bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ.

Trước vòng 3 V.League 2023/24, cũng là lúc thị trường chuyển nhượng chính thức khép lại, Sông Lam Nghệ An tạm thở phào khi chiêu mộ thành công tiền đạo Raphael Success từ Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bản hợp đồng giữa đội chủ sân Vinh với tiền đạo Nigeria được thực hiện theo dạng cho mượn, có thời hạn 1 năm.

Raphael Success đặt mục tiêu sẽ ghi được nhiều bàn thắng cho đội chủ sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

PV: Raphael Success hãy giới thiệu đôi nét về chặng đường chơi bóng chuyên nghiệp đã qua của mình?

Raphael Success: Tôi có quốc tịch Nigeria, năm nay 25 tuổi, bắt đầu sự nghiệp trong màu áo câu lạc bộ quê nhà NAF Rockets FC. Vị trí sở trường của tôi là tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh. Năm 2020, tôi chuyển đến chơi cho Ayeyawady United - một câu lạc bộ thuộc Giải vô địch quốc gia Myanmar. Tại mùa giải đầu tiên chơi cho đội bóng này, tôi đã có được 16 pha lập công và trở thành Vua phá lưới tại giải đấu cao nhất của Myanmar.

Sau khi kết thúc hợp đồng với Ayeyawady, tôi chuyển sang thi đấu tại giải vô địch Thái Lan cho câu lạc bộ Police Tero. Tuy nhiên lối chơi của tôi không phù hợp tại câu lạc bộ mới và được đưa sang Kasetsart FC theo dạng cho mượn. Khép lại 2 năm trên đất Thái Lan, tôi trở thành cầu thủ tự do và quyết định chuyển đến Việt Nam để đầu quân cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

PV: Vì sao anh lại chọn V.League là điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp chơi bóng của mình?

Raphael Success: Như các bạn biết đấy, vợ tôi là người Việt Nam. Chúng tôi đã lấy nhau được gần 6 năm và hiện có chung 1 bé trai năm nay lên 6 tuổi. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi từng sinh sống ở đây cùng gia đình. Tôi xem Việt Nam là như quê hương thứ 2 của mình. Đây chính là động lực, thôi thúc tôi chuyển sang Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp chơi bóng.

Raphael Success trong buổi tập đầu tiên cùng đồng đội tại Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

PV: Sau quãng thời gian thi đấu tại V.League trong màu áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội, cảm nghĩ của anh về giải đấu này như thế nào?

Raphael Success: Giải vô địch bóng đá Quốc gia Việt Nam là một giải đấu có chất lượng cao. Nơi đây quy tụ nhiều đội bóng mạnh, với sự cạnh tranh khốc liệt. Tôi muốn đến đây thi đấu và thể hiện năng lực của bản thân. Khoác áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội, tôi đã hoà nhập khá nhanh, khi qua 7 trận, ghi 4 bàn thắng, góp phần giúp đội bóng này vượt qua Hà Nội FC để bước lên ngôi vô địch V.League 2023.

PV: Anh đã tìm hiểu đội bóng mà mình sẽ đầu quân cho suốt chặng đường của mùa giải năm nay chưa? Theo anh đâu là thế mạnh của Sông Lam Nghệ An?

Raphael Success: Trước khi đến với Sông Lam Nghệ An, tôi cũng đã tìm hiểu qua về đội bóng này. Tôi thấy đây là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Ở đây người dân rất yêu bóng đá, luôn cổ vũ hết mình cho đội bóng quê hương. Đó là điều khiến cho tôi muốn mình trở thành một phần của câu lạc bộ. Bên cạnh đó, tại mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, họ có khát khao và tôi muốn sẽ cùng đồng đội của mình hướng đến thành tích cao để làm hài lòng người hâm mộ.

Theo nhìn nhận sơ bộ của phóng viên Báo Nghệ An, Success có thế mạnh ở các pha bứt tốc, cũng như khá táo bạo trong các tình huống đột phá. Ảnh: Đức Anh

PV: Thế mạnh của Success là gì, anh mong muốn được chơi ở vị trí nào trong câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An?

Raphael Success: Tôi có sở trường chạy cánh trái và được đánh giá cao về tốc độ cũng như kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên tôi không thể quyết định được mình sẽ chơi ở vị trí nào tại Sông Lam Nghệ An. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp vì thế tôi tôn trọng quyết định của huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ. Dựa vào chiến thuật, nhân sự hiện có, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An sẽ bố trí tôi chơi ở một vị trí phù hợp, nhằm mang đến sự hiệu quả chung cho toàn đội bóng.

PV: Anh chuẩn bị như thế nào để sớm hòa nhập với đội bóng Sông Lam Nghệ An?

Raphael Success: Tôi đã có hơn nửa mùa giải thi đấu tại V.League. Tôi hiểu cách các cầu thủ Việt Nam chơi bóng, vì thế tôi nghĩ rằng mình sẽ không khó để bắt nhịp ở câu lạc bộ mới. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện nhằm sớm hoà nhập cùng đồng đội tại Sông Lam Nghệ An. Tôi thấy hạnh phúc khi được đầu quân cho đội chủ sân Vinh và tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho đội bóng.

PV: Anh mong muốn điều gì và đặt mục tiêu ra sao khi thi đấu cho Sông Lam Nghệ An?

Raphael Success: Tôi đến đây thi đấu với mong muốn sẽ giúp cho hàng công của Sông Lam Nghệ An chơi hiệu quả và bùng nổ hơn trong mùa giải 2023/24. Tôi mong đội bóng mới của mình sẽ giành được nhiều chiến thắng tại mùa bóng này và quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng trong màu áo câu lạc bộ mới. Trước mắt, tôi sẽ tập luyện thật tốt để chiếm được niềm tin của ban huấn luyện và mong sẽ sớm có được vị trí chính thức tại Sông Lam Nghệ An. Với sự nghiêm túc trong tập luyện, khát khao muốn thể hiện bản thân, tôi nghĩ mình sẽ sớm hoà nhập được với lối chơi của câu lạc bộ, từ đó mang đến thành công cho đội bóng. Tôi mong người hâm mộ hãy luôn sát cánh cùng Sông Lam Nghệ An. Chúng tôi quyết tâm sẽ thi đấu hết mình mang đến sự hài lòng cho khán giả yêu đội bóng.

PV: Cảm ơn Raphael Success về cuộc trao đổi này!