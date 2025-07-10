Thể thao Tân HLV trưởng Sông Lam Nghệ An Văn Sỹ Sơn mong người hâm mộ kiên nhẫn, hứa cố gắng để không phụ lòng tin HLV Văn Sỹ Sơn chính thức trở thành HLV trưởng SLNA. Điều đó nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ xứ Nghệ. Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Văn Sỹ Sơn.

Phóng viên: Thưa ông, trong lúc Sông Lam Nghệ An đang ở giai đoạn đầy thử thách, vì sao ông vẫn quyết định quay trở lại dẫn dắt đội bóng quê hương?

HLV Văn Sỹ Sơn: Bóng đá Sông Lam Nghệ An đã cho tôi tất cả, từ danh dự, sự nghiệp cho đến tình yêu với bóng đá. Tôi trưởng thành ở đây, cùng các thế hệ đàn anh, đàn em từng làm nên tên tuổi cho đội bóng. Khi nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo và tình cảm của người hâm mộ, tôi coi đó là cái duyên và cũng là trách nhiệm. Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại nơi mình thuộc về, và sẽ cố gắng dùng tất cả kinh nghiệm, tâm huyết để giúp đội lấy lại bản sắc xứ Nghệ.

HLV Văn Sỹ Sơn - HLV trưởng SLNA. Ảnh: Chung Lê

Phóng viên: Đâu là động lực lớn nhất thôi thúc ông đưa ra quyết định trở lại vào thời điểm này?

HLV Văn Sỹ Sơn: Đó là niềm tin. Tôi tin vào con người xứ Nghệ, tin vào tinh thần của cầu thủ và tình yêu của người hâm mộ. Dù khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhìn về một hướng, đồng lòng và khơi lại niềm tự hào, tôi tin SLNA sẽ vượt qua được giai đoạn này.

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về lực lượng hiện tại của đội bóng?

HLV Văn Sỹ Sơn: Lực lượng của SLNA phần lớn là cầu thủ trẻ. Các em có sức trẻ, có khát khao, có tinh thần cống hiến, chỉ là kinh nghiệm còn thiếu. Nhưng điều đó không đáng lo. Khi cầu thủ trẻ được định hướng đúng và có niềm tin, họ sẽ trưởng thành rất nhanh. Tôi luôn nói với các em: “Cứ vào sân bằng tất cả những gì mình có, còn kết quả sẽ đến từ tinh thần đó”.

Phóng viên: Nhiều người cho rằng, SLNA đã đánh mất phần nào bản sắc của mình. Ông nghĩ sao về nhận định này?

HLV Văn Sỹ Sơn: Tôi không nghĩ là đội bóng mất bản sắc, chỉ là chúng ta chưa khơi dậy được ngọn lửa ấy thôi. Cầu thủ nào cũng có lòng tự hào, có máu lửa, chỉ cần được truyền cảm hứng đúng cách. Tôi muốn các em ra sân với tâm thế chiến đấu vì người hâm mộ, vì màu áo mình đang mặc. Thắng hay thua là chuyện của bóng đá, nhưng tinh thần cống hiến thì không bao giờ được phép đánh mất.

Phóng viên: Triết lý bóng đá của ông là gì, và ông muốn truyền điều gì cho các học trò?

HLV Văn Sỹ Sơn: Tôi thích sự đơn giản nhưng rõ ràng. Bóng đá không cần cầu kỳ, chỉ cần tinh thần, kỷ luật và lòng quyết tâm. Tôi muốn cầu thủ hiểu rằng, đã ra sân là phải chiến đấu hết mình. Có thể hôm nay chưa thắng, nhưng nếu các em thi đấu bằng cả trái tim, người hâm mộ sẽ vẫn tự hào.

Phóng viên: Vậy kế hoạch sắp tới của ông để cải thiện đội bóng là gì?

HLV Văn Sỹ Sơn: Điều quan trọng nhất trước mắt là phải ổn định tâm lý cho cầu thủ. Khi tinh thần vững vàng, lối chơi sẽ tự khắc rõ ràng. Ban Huấn luyện, từ HLV trưởng đến các trợ lý, phải cùng nhau thống nhất một triết lý rõ ràng, đồng lòng trong cách huấn luyện và định hướng cho đội. Chỉ khi toàn đội cùng chung một suy nghĩ, một mục tiêu, thì mới có thể tạo nên sức mạnh tập thể.

Các cầu thủ SLNA sẽ luôn ra sân với tinh thần kiên cường. Ảnh: Xuân Thủy

Tôi muốn các cầu thủ khi ra sân phải thể hiện được tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh, luôn kiên cường, kỷ luật và luôn chiến đấu hết mình vì màu áo. Bên cạnh đó, tôi sẽ tập trung cải thiện một số hạn chế đang tồn tại trong lối chơi của đội bóng. Ngoài ra, tôi cũng muốn tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ, ai thể hiện tốt trong tập luyện và thi đấu sẽ được trao cơ hội xứng đáng.

Phóng viên: Khi trở lại SLNA, ông có mang theo cộng sự nào từng làm việc cùng mình ở Quảng Nam không?

HLV Văn Sỹ Sơn: Chưa. Tôi vẫn đang làm việc cùng các anh em trong ban huấn luyện hiện tại của SLNA. Họ đều có năng lực và tinh thần tốt. Lúc này, điều quan trọng nhất là đoàn kết và cùng nhau hướng về mục tiêu chung. Tôi muốn mọi người trong đội cảm nhận được rằng, đây là mái nhà chung, không có khoảng cách nào giữa ban huấn luyện và cầu thủ.

Phóng viên: Người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông. Điều đó có khiến ông thấy áp lực?

HLV Văn Sỹ Sơn: Làm huấn luyện viên thì áp lực là điều không thể tránh. Nhưng với tôi, áp lực cũng là động lực. Tôi luôn biết ơn người hâm mộ vì họ yêu SLNA bằng tình cảm rất thật. Tôi chỉ mong mọi người kiên nhẫn, vì bóng đá không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin ấy.

Phóng viên: Ông muốn gửi lời gì đến người hâm mộ xứ Nghệ?

HLV Văn Sỹ Sơn: Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo câu lạc bộ, nhân dân và người hâm mộ bóng đá Nghệ An. Suốt bao năm qua, từ khi tôi còn là cầu thủ đến bây giờ, mọi thành công mà tôi có được đều nhờ sự ủng hộ và tình cảm lớn lao của quê hương.

Tôi cũng chỉ muốn nói một điều rằng, dù đội bóng có lúc thăng hoa hay lúc khó khăn, người hâm mộ vẫn luôn ở bên, và đó là điều quý giá nhất. Tôi rất trân trọng tình cảm ấy và xem đó là nguồn động lực lớn để toàn đội nỗ lực hơn nữa. Giờ đây, khi trở lại với SLNA, tôi chỉ mong cùng anh em cầu thủ lấy lại bản sắc, tinh thần xứ Nghệ vốn có, để đội bóng không bị mai một. Tôi mong người hâm mộ hãy tiếp tục đồng hành, cùng chung tay giúp SLNA vượt qua giai đoạn này và trở lại mạnh mẽ hơn.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!