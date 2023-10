Tân Hoàng Minh với ‘trò phù thủy’ huy động hơn 13.000 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ...