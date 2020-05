Tân Kỳ: Diện mạo mới từ phong trào xây dựng Nông thôn mới

Tạo đồng thuận trong nhân dân



Xã Nghĩa Đồng và xã Tân Phú là những địa phương “cán đích” NTM đầu tiên của huyện Tân Kỳ, ngày một rõ lên diện mạo nông thôn mới: Những hàng cây trồng mới hai bên giúp cảnh quan đường làng, ngõ xóm thêm xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Những nhà văn hóa được xây dựng khang trang, sạch đẹp, thu hút các tầng lớp nhân dân tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao. Đời sống tinh thần, vật chất của người dân không ngừng được cả thiện.

Cần phải hiểu người dân muốn gì, cần gì chứ không áp đặt chủ trương, chính sách máy móc, gây lãng phí tiền của, công sức của nhân dân, thậm chí dẫn đến gây bất bình trong cộng đồng xã hội.

Hàng năm, huyện Tân Kỳ đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó chú trọng công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn...

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng NTM.

Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; chất lượng giáo dục, y tế, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên rõ rệt; đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển.

Từ đó, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Điển hình như mô hình chăn nuôi dê, trâu, bò ở các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hợp, Tân Phú… mô hình trồng cây có múi ở các xã Tân An, Tân Phú, Nghĩa Hoàn…

Nói về những kết quả trong xây dựng NTM ở huyện Tân Kỳ, nổi bật là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 100% các xã có đường giao thông đến trung tâm xã được rải nhựa và bê tông hóa; 100% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm thôn, bản; 100% xã có trạm y tế; trường học được kiên cố hóa, hệ thống nhà văn hóa tại các thôn, xóm đã và đang được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu hội họp, vui chơi của người dân.

Trong xây dựng NTM, các địa phương trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã chú trọng đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn. Ảnh: Xuân Hoàng

Cùng đó, công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho người dân cũng được quan tâm, thông qua các chương trình đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ vay tín dụng... Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, dân chủ cơ sở được phát huy... Nhờ đó, đến nay huyện Tân Kỳ đã có 12/21 xã đạt chuẩn NTM, riêng năm 2019 có 4 xã được UBND tỉnh ký quyết định đạt chuẩn NTM; bình quân gần 16 tiêu chí/xã và có 21 thôn, bản đạt chuẩn NTM.