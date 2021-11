Tân Kỳ ra quân giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Quang cảnh buổi lễ ra quân. Ảnh: Cẩm Tú Đợt ra quân lần này huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tuyên truyền, vận động, phát hiện và tổ chức giải tỏa quyết liệt, dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán, đặt biển quảng cáo sai quy định, đổ rác thải ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, dừng đỗ xe sai quy định. Xóa bỏ dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm, những nơi cấm họp chợ trên địa bàn Thị trấn nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng, các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, từng bước xây dựng Thị trấn Tân Kỳ sớm đạt chuẩn đô thị văn minh. Đưa chợ mới Thị trấn Tân Kỳ vào hoạt động quy củ, trở thành điểm mua bán hàng hóa quen thuộc cho nhân dân trên địa bàn Thị trấn nói riêng và cả huyện Tân Kỳ nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian rõ ràng, gắn với xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng và không để xảy ra sai phạm, phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Quyết tâm nỗ lực cao nhất trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông gắn với chỉnh trang đô thị thị trấn Tân Kỳ.