Tân Kỳ tận dụng tốt cơ hội, thúc đẩy bước phát triển mới

Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An xung quanh vấn đề này.

P.V: Xin đồng chí điểm qua những kết quả cơ bản về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Kỳ trong năm 2021?



Đồng chí Phan Văn Giáp: Cũng như tình hình chung, năm 2021 Tân Kỳ gặp nhiều khó khăn: Dịch Covid-19, bệnh dịch tả lợn châu Phi, thiên tai… đã làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của huyện.

Trong bối cảnh đó, dưới sự quan tâm nhiều mặt của tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chủ động giải quyết các khó khăn, khơi thông điểm nghẽn như: chỉ đạo, khoanh vùng, xử lý các điểm dịch ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp về phát triển kinh tế trên các lĩnh vực. Từ đó, huyện Tân Kỳ đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Giáo dục vẫn tiếp tục được xếp tốp đầu của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên; công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Bộ máy tổ chức các cơ quan chính quyền được củng cố, kiện toàn; cải cách hành chính được đẩy mạnh cả ở cấp xã và cấp huyện.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện đạt 7,7% so với năm 2020. Huyện tập trung chỉ đạo 3 xã về đích nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Thu ngân sách đạt hơn 114 tỷ đồng, bằng 101,1% dự toán huyện giao và 169,6% dự toán tỉnh giao. Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 40,3 triệu đồng theo kế hoạch đề ra, tăng 3 triệu đồng so với năm 2020. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Những năm qua, huyện Tân Kỳ thu hút đầu tư các nhà máy may, tạo việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng

Kết quả cho thấy, trong 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết HĐND huyện giao thực hiện trong năm 2021, có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

P.V: Đồng chí có thể cho biết về bài học kinh nghiệm rút ra từ bước triển khai thực hiện nhiệm vụ để có những kết quả đáng ghi nhận như trên?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Một trong những bài học quan trọng được rút ra là phải quyết tâm quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thực tế đã cho thấy, lĩnh vực nào có sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, thì dù có khó khăn, vướng mắc cũng đều có kết quả và chuyển biến rõ rệt hơn.

P.V: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, để vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ, theo đồng chí, huyện Tân Kỳ cần phải làm những gì?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Những kết quả đạt được trong năm 2021 là tiền đề quan trọng để huyện Tân Kỳ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, năm mà dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua, nhưng cũng có thời cơ thuận lợi.

Trong đó, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền sản xuất; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án đã phê duyệt; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn để công nhận sản phẩm OCOP, kiểm soát giết mổ gia súc, phòng, chống dịch bệnh... Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác.

Sản phẩm nấm sò trắng được sản xuất tại huyện Tân Kỳ đã đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, đồng hành với các nhà đầu tư, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Trước mắt, rà soát lại một số dự án đã có chủ trương đầu tư còn gặp vướng mắc, bàn biện pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, người yếu thế. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường hiệu quả quản lý thu - chi ngân sách. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Một góc trung tâm huyện Tân Kỳ. Ảnh: Sách Nguyễn

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới mạnh mẽ phong cách, phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở theo tinh thần: Rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả và cá thể hóa trách nhiệm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.