Tấn Tài: Sự nghiệp 'Hoàng đế đĩa nhựa' của thân phụ Tấn Beo Cố nghệ sĩ Tấn Tài, cha của Tấn Beo - Tấn Bo, từng là huyền thoại cải lương với cát-xê tương đương một lượng vàng và để lại gia tài hơn 1.000 bài vọng cổ.

'Hoàng đế đĩa nhựa' với cát-xê một lượng vàng

Trong thập niên 1960-1970, nghệ sĩ Tấn Tài nổi lên như một hiện tượng của sân khấu cải lương miền Nam, được mệnh danh là “Hoàng đế đĩa nhựa”. Tên tuổi của ông gắn liền với thời kỳ hoàng kim của đĩa than, khi giọng ca của ông có mặt trong mọi gia đình và trên sóng phát thanh.

Sau khi đoạt Huy chương Vàng giải Thanh Tâm năm 1963, ông trở thành một trong những nghệ sĩ được săn đón nhất với mức cát-xê cao kỷ lục. Vào thời điểm đó, mỗi đĩa vọng cổ ông thu âm được trả 12.000 đồng, một con số tương đương với giá trị một lượng vàng. Theo lời kể của nghệ sĩ Tấn Beo, con trai ông, thời kỳ đó “chỉ cần bật đài lên là nghe Tấn Tài hát”, cho thấy mức độ phủ sóng rộng khắp của cha mình.

Nghệ sĩ Tấn Tài là "Hoàng đế đĩa nhựa" vang danh một thời.

Danh tiếng của ông chủ yếu đến từ giọng hát qua radio, vì vậy nhiều khán giả biết tên ông nhưng chưa từng thấy mặt. Tuy nhiên, khi có dịp gặp gỡ, họ lại càng yêu mến ông bởi vẻ ngoài hiền lành và gần gũi.

Hành trình từ bục giảng đến sân khấu lớn

Nghệ sĩ Tấn Tài, tên thật là Lê Tấn Tài, sinh năm 1938 tại An Giang. Trước khi trở thành một tên tuổi lớn của làng cải lương, ông từng là một thầy giáo tại trường Thoại Ngọc Hầu. Tuy nhiên, niềm đam mê ca hát đã thôi thúc ông từ bỏ bục giảng để theo đuổi con đường nghệ thuật, bất chấp sự ngăn cản của gia đình.

Sự nghiệp của ông bắt đầu từ những gánh hát nhỏ và dần tiến lên các sân khấu lớn tại Sài Gòn. Ông từng cộng tác với nhiều đoàn hát danh tiếng như Thủ Đô, Dạ Lý Hương, và là diễn viên chính của đoàn Kim Chung 1 và 2. Ông đã tạo nên cặp đôi ăn ý với nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết qua nhiều vở diễn kinh điển như Cô gái Đồ Long, Anh hùng xạ điêu, và Võ Tòng sát Tẩu.

Cố nghệ sĩ Tấn Tài bên các đàn em - NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy.

Gia đình nghệ thuật và di sản để lại

Năm 1969, nghệ sĩ Tấn Tài cùng vợ là nghệ sĩ Như Ngọc, một đào lẳng nổi tiếng, thành lập gánh hát mang tên Tân Thủ Đô - Tấn Tài. Họ có với nhau ba người con, trong đó có hai người con trai nối nghiệp cha là nghệ sĩ hài Tấn Beo và Tấn Bo.

Bố mẹ của Tấn Beo - Tấn Bo: Nghệ sĩ Tấn Tài và Như Ngọc thời trẻ.

Dù sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Tấn Beo và Tấn Bo đã phải trải qua nhiều công việc từ thấp đến cao trong đoàn hát của cha, từ soát vé đến nhân viên hậu đài, trước khi có được vị trí riêng.

Anh em Tấn Beo - Tấn Bo sinh ra từ gia đình nghệ thuật.

Nghệ sĩ Tấn Beo từng chia sẻ, cha mẹ anh không chỉ tài năng mà còn có cách sống nhân hậu, luôn giúp đỡ đồng nghiệp và chưa từng có điều tiếng. Anh tự hào rằng chính nhân cách của cha mẹ là gia tài quý giá nhất để lại cho các con.

Nghệ sĩ Tấn Tài qua đời vào ngày 26 tháng 1 năm 2011 tại TP.HCM, hưởng thọ 72 tuổi. Ông để lại một di sản nghệ thuật đồ sộ với hơn 1.000 bài vọng cổ và 500 vở tuồng, một gia tài mà nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này phải ngưỡng mộ.