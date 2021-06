Tân Tổng Giám đốc 29 tuổi của CLB Sông Lam Nghệ An

Sáng 2/6, Ban Lãnh đạo Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An tổ chức họp với các thành viên chủ chốt để quán triệt một số nội dung, đồng thời kiện toàn lại bộ máy CLB. Đây là buổi họp đầu tiên kể từ khi Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có nhà tài trợ mới.

Theo đó, kể từ ngày 1/6, Tập đoàn Tân Long đã chính thức tiếp nhận CLB bóng đá SLNA. Cùng với đó, Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An là đơn vị chủ quản mới của CLB SLNA, thay cho Công ty CP Sông Lam trước đây.

Lãnh đạo nhà tài trợ mới thăm Câu lạc bộ SLNA ngay sau khi tiếp nhận. Ảnh: H.T Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Long cho hay, việc tiếp nhận CLB SLNA là cơ duyên nhưng cũng là trọng trách, là sứ mệnh thiêng liêng của một người con xứ Nghệ yêu bóng đá quê hương cùng với sự hỗ trợ, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và nhân dân địa phương.



“Chúng tôi mong muốn được đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá xứ Nghệ nói chung và SLNA nói riêng với môi trường bóng đá Việt Nam. Với tư cách của nhà đồng hành, tài trợ và quản lý mới, chúng tôi cam kết đảm bảo và tạo mọi điều kiện để CLB SLNA có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, vững tâm thi đấu và đạt kết quả tốt nhất trong những trận đấu sẽ gian nan nhưng cũng rất nhiều hy vọng phía trước”, ông Trương Sỹ Bá chia sẻ.

Tập đoàn Tân Long cũng sẽ giữ lại tên Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, đồng thời chính thức giới thiệu bộ máy Ban Lãnh đạo và điều hành mới với Chủ tịch Câu lạc bộ là ông Trương Sỹ Bá. Còn con trai ông, ông Trương Mạnh Linh nắm giữ ghế Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An kiêm Giám đốc Điều hành.

Tân Tổng Giám đốc năm nay mới 29 tuổi, từng nhiều năm du học ở Australia.

Tân Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành CLB Sông Lam Nghệ An (trái) năm nay mới 29 tuổi. Ảnh: H.T Chia sẻ về kế hoạch ngay sau khi tiếp nhận CLB, ông chủ trẻ của SLNA cho biết, thương hiệu của câu lạc bộ này đã được khẳng định suốt hàng chục năm qua. Ban Lãnh đạo xác định từ giờ phút này, người hâm mộ sẽ là kim chỉ nam dẫn đường cho việc phát triển tiềm năng bóng đá xứ Nghệ. Sau hợp đồng thời hạn 3 năm với chân sút trụ cột Phan Văn Đức diễn ra ngày 19/5/2021, Ban Lãnh đạo mới đang xúc tiến thương thảo hợp đồng mới với các cầu thủ khác của CLB. Mục tiêu trước mắt của SLNA sau khi đồng hành cùng nhà tài trợ mới là trụ hạng thành công tại Giải Vô địch Quốc gia năm nay.

"Ban Lãnh đạo mới sẽ nỗ lực hết sức để giữ lại một SLNA giàu bản sắc, giàu truyền thống nhưng cũng thích ứng linh hoạt với bóng đá hiện đại. Không thể phủ nhận những khó khăn trước mắt, song chúng tôi sẽ đưa SLNA cạnh tranh minh bạch, quyết tâm lấy lại vị thế và lòng tin từ đông đảo cổ động viên nhiệt thành của tỉnh nhà và của cả nước", tân Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An kiêm Giám đốc Điều hành cho hay.

Ông Trương Mạnh Linh trong lần thăm và nói chuyện với cầu thủ đội 1 SLNA khi chưa tiếp nhận. Ảnh: H.T Nhà tài trợ mới cũng hứa sẽ tập trung đầu tư nâng cao hơn nữa công tác đào tạo trẻ để duy trì vị trí tốp đầu trong các giải đấu trẻ và huấn luyện tài năng bóng đá cho SLNA nói riêng và cả nước nói chung.



Ông Trương Sỹ Bá quê ở xã Diễn Kỷ (Diễn Châu). Ông khởi nghiệp năm 2000 với một công ty kinh doanh hóa chất. Ít năm sau, ông chuyển hướng qua cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Doanh nhân này sau đó mở rộng sang thị trường nông sản.