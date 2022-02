Tản văn: Bên kia con dốc là nhà (Tác giả Nguyễn Thị Hiên)

Bản tin chào buổi sáng 23/02/2022 (Baonghean.vn) - Lễ phát động trồng cây phòng hộ ven biển tại thị xã Hoàng Mai; UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc để bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ lao động trở lại làm việc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Quỳ Hợp, tặng quà các đơn vị y tế tại Nghĩa Đàn, Tân Kỳ; Người dân các địa phương chủ động chống rét cho gia súc, gia cầm... là những nội dung chính của bản tin sáng nay.

Khủng hoảng Ukraine: Chiến thuật của Putin như 'nấu nồi nước dùng' (Baonghean.vn) - Vào tuần trước, cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine đã có dấu hiệu tạm thời hạ nhiệt, sau khi Bộ Quốc phòng Nga rút một số lực lượng ra khỏi khu vực này. Thế nhưng, một lần nữa, thế giới lại nín thở để xem ông Putin có những bước đi tiếp theo như thế nào, khi hôm nay 22/2, ông vừa công bố quyết định công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine. Chiến thuật của Putin trong những ngày tới sẽ định hình địa chính trị thế giới trong tương lai.

Cận cảnh nơi điều trị những ca nhiễm Covid-19 nặng nhất ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 Nghệ An được kích hoạt hoạt động theo mô hình tầng 3 của tháp điều trị Covid, thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch. Để điều trị tốt, cứu sống các bệnh nhân, các cán bộ y tế của Trung tâm không một phút ngơi tay. Họ luôn ở trong trạng thái động: Thăm khám, tiêm chuyền, cho bệnh nhân thở máy, phẫu thuật…Vất vả, gian nan không thể nào kể hết. Bệnh nhân này chưa xử lý xong thì bệnh nhân khác cần phải can thiệp. Mỗi ngày, các cán bộ y tế ở đây phải làm việc 2 ca tương ứng 12 giờ, khối lượng công việc gấp 3-4 lần so với những đồng nghiệp ở bên ngoài.

Đặc sản sông Lam: Mời gọi một miền rươi (Baonghean.vn) - Mươi năm lại nay, người Nghệ An đi xa quê có thêm một món ngon để nhớ. Ấy là món rươi. Rồi người tứ xứ qua lại Nghệ An, nếu một lần may mắn được thưởng thức các món chế biến từ rươi tươi vào mùa đánh bắt rộn rã một vùng hạ du Lam giang; thì không khỏi tấm tắc để xa rồi vẫn “ôm mộng” một lần trở lại, về tận nơi thôn dã, háo hức thêm một lần thưởng thức món ngon vào hàng tuyệt đỉnh này!

Bản tin chào buổi sáng 21/02/2022 (Baonghean.vn) - Nghệ An thả 1,3 tấn cá giống xuống lưu vực sông Lam; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khám phúc tra sức khỏe cho tân binh; Phát huy vai trò y tế cơ sở trong phòng, chống dịch Covid-19.. là những nội dung chính của bản tin sáng nay.

Truyện ngắn: Nhà mình bán rồi, mẹ về đâu (Tác giả Trần Hồng Giang) (Baonghean.vn) - Là một nhà văn có lối viết sắc sảo, nếu chỉ đọc văn mà không tìm hiểu về Trần Hồng Giang, không ai có thể ngờ rằng những trang văn ấy được viết bởi một người khuyết tật. Sinh năm 1974 tại Nam Định, Trần Hồng Giang bị bại liệt khi 5 tuổi và từ đó cuộc đời anh đã hoàn toàn đổi khác. Không cam chịu trước số phận, muốn sống có ích cho đời, anh đã tự học, tự thu nạp kiến thức và rồi đã trở thành một nhà văn, một cộng tác viên của nhiều tờ báo, tạp chí văn nghệ trong nước. Truyện của anh thường thấm đẫm hơi thở cuộc sống và để lại trong lòng người đọc những xúc cảm mạnh mẽ bởi tính nhân văn của nó. Đêm nay, Báo Nghệ An xin giới thiệu với quý vị và các bạn truyện ngắn rất xúc động mang tên “Nhà mình bán rồi, mẹ về đâu?” của nhà văn đầy nghị lực này, qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.

Hòa bình Nga-Ukraine: Thỏa thuận Minsk II là con đường duy nhất? (Baonghean.vn) - Nga đã có những động thái đầu tiên trong việc rút quân khỏi biên giới với Ukraine. Việc cần làm lúc này là các bên thực thi nghiêm túc Thỏa thuận Minsk, nhằm giải quyết những mâu thuẫn ở khu vực nóng.