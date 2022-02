Tản văn: Dỗ dành cũng khác (Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư)

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tôn giáo; Người dân làm thủ tục xuất, nhập cảnh tăng mạnh trong ngày đầu năm; Cửa Lò tập trung cho chiến dịch tiêm phòng Covid - 19 mùa xuân 2022 - là những nội dung chính có trong bản tin sáng của Báo Nghệ An.